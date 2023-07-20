Gu thời trang ngày càng thăng hạng của Dương Tử trên phim trường Thừa Hoan Ký

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Dương Tử trên phim trường Thừa Hoan Ký. Có thể thấy, cô nàng diện trang phục áo sơ mi trắng phối cùng áo ghi-lê đen cùng với váy ngắn đã khiến khán giả thích thú vì visual nhan sắc cô nàng vô cùng trẻ trung, năng động. Nhiều khán giả cho rằng Dương Tử khá hợp với style ăn mặc này. Đồng thời, cũng không quên khen ngợi phong cách thời trang của nàng tiểu hoa ngày càng thăng hạng và ‘lão hóa ngược’.

Những ngày qua, dự án Thừa Hoan Ký do Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến hậu trường và các diễn viên trong phim luôn được công chúng quan tâm.

Từ khi mới vào nghề, nhan sắc của Dương Tử đã không được đánh giá cao. Ngoài ngũ quan không tinh tế, nữ diễn viên cũng có tỉ lệ cơ thể không đẹp mắt với đầu to, lưng dài, chân ngắn, vai thô. Thậm chí Dương Tử tiết lộ mình từng được khuyên nên bỏ nghề diễn xuất vì ngoại hình không thu hút.

Tuy nhiên, gần đây, Dương Tử đã đổi ekip tạo hình, chuyển sang một stylist mới nên hình ảnh của cô có sự thay đổi đáng kể. Không chỉ trang phục, makeup mà phong cách thời trang nữ diễn viên cũng "lên hương" trông thấy.

Trước đó, trong buổi khai máy, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi visual nhan sắc của Dương Tử và Hứa Khải. Nhiều người cho rằng cặp đôi chị em này trông ‘đôi lứa xứng đôi’, không có cảm giác chênh lệch tuổi tác khi chung khung hình. Chính vì thế nhiều khán giả vô cùng hóng đợi những hình ảnh hậu trường cũng như kỳ vọng chemistry của cặp đôi chính.

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan. Cô là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.