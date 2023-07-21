Trường Tương Tư của Dương Tử công bố lịch lên sóng chính thức sau thời gian dài thả 'loạt hint'

Trường Tương Tư là một trong những dự án được mong đợi lên sóng trong mùa hè năm 2023. Dự án có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Dương Tử , Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Hoành Nghị, Đàn Kiện Thứ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư phần 1 sẽ chính thức lên sóng vào ngày 24/7 tới đây sau thời gian dài ‘thả loạt hint’. Điều này đồng nghĩa với việc, khán giả sẽ được thưởng thức trước 40 tập trong phần đầu của bộ phim. Còn các tập còn lại trong phần 2 có nhiều thông tin sẽ lên sóng vào cuối năm nay.

Việc chia phim ra làm 2 phần là quy định của đơn vị quản lí phim ảnh tại Trung Quốc. Điều này được xem là lí do chính khiến đoàn phim mất một thời gian dài chỉnh sửa, điều chỉnh các tình tiết cho phù hợp trước khi ra mắt khán giả

Mặc dù việc chia phần phim lên sóng sẽ giảm thiểu việc cắt bỏ bớt những tình tiết hay trong phim như những phim chiếu một phần trước đây nhưng vẫn có khuyết điểm. Theo đó, việc ngắt quãng, chiếu cách xa các phần phim sẽ khiến phim giảm nhiệt, tụt mood người xem ở kết phần.

Bên cạnh đó, Trường Tương Tư còn được xem là ‘con át chủ bài’ giúp Dương Tử có thể trở mình. Tuy nhiên, việc chiếu ngắt quãng khiến nữ diễn viên ít nhiều gặp khó khăn trong việc giữ nhiệt trên các bảng xếp hạng khi phim lên sóng.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đờ.