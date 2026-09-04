Phim mới của Đàn Kiện Thứ và Lư Dục Hiểu vượt 1,5 triệu lượt đặt trước

Để đánh dấu cột mốc mới, ê-kíp tung poster cùng video phúc lợi dành cho khán giả. Động thái này được xem là bước tiếp theo trong chiến dịch quảng bá tác phẩm, đồng thời duy trì sự quan tâm dành cho bộ phim sau khi thông tin về dàn diễn viên và nội dung được công bố.

“Hà Bất Đồng Chu Độ” (tạm dịch: Sao Không Cùng Thuyền Vượt Sông) vừa vượt mốc 1,5 triệu lượt đặt trước trên Mango TV, trở thành một trong những dự án cổ trang nhận được sự chú ý trước ngày phát sóng. Bộ phim có sự tham gia của Đàn Kiện Thứ và Lư Dục Hiểu trong vai chính.

“Hà Bất Đồng Chu Độ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiễn Ngư Kha, thuộc thể loại cổ trang tình cảm kết hợp quyền mưu. Câu chuyện lấy bối cảnh Nam Tống, thời kỳ xã hội nhiều biến động và các thế lực liên tục tranh đấu.

Đàn Kiện Thứ đảm nhận vai Tạ Khước Sơn, một vị tướng mang thân phận gián điệp nằm vùng. Để hoàn thành nhiệm vụ, anh phải di chuyển giữa nhiều thế lực, thu thập thông tin và đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Thân phận đặc biệt cũng khiến nhân vật liên tục bị cuốn vào những cuộc đấu trí và tranh đoạt quyền lực.

Trong hành trình đó, Tạ Khước Sơn gặp Nam Y, do Lư Dục Hiểu thủ vai. Nam Y là một nữ tặc tìm cách sinh tồn giữa thời loạn. Từ vị thế đối đầu, hai người dần trở thành đồng hành, cùng vượt qua hiểm nguy và đưa ra những lựa chọn giữa chiến tranh, tình báo và âm mưu chính trị.

Việc kết hợp chuyện tình cảm với yếu tố quyền mưu được kỳ vọng tạo thêm chiều sâu cho tác phẩm. Mối quan hệ của hai nhân vật chính không diễn ra trong một thế giới tách biệt, mà liên tục chịu tác động từ thời cuộc và những biến động xung quanh.

Ngoài Đàn Kiện Thứ và Lư Dục Hiểu, phim còn có sự góp mặt của Triệu Chiêu Nghi, Doãn Hạo Vũ (Patrick), Tào Tuấn, Từ Chính Khê, Lý Mộng, Diệp Tổ Tân, Hạc Thu, Trần Sở, Vương Kính Tùng, Châu Trừng Áo và Trịnh Nghiệp Thành.

“Hà Bất Đồng Chu Độ” do Dương Văn Quân giữ vai trò tổng đạo diễn, Lâm Kế Đông là đồng đạo diễn và Hoàng Phân đảm nhận vị trí tổng biên kịch. Phim có 32 tập, do Mango TV và đài Hồ Nam sản xuất.

Với mốc hơn 1,5 triệu lượt đặt trước, tác phẩm đang có khởi đầu tích cực trước ngày lên sóng. Sự kết hợp giữa cổ trang, tình cảm và quyền mưu cùng cặp đôi Đàn Kiện Thứ - Lư Dục Hiểu đang giúp bộ phim tiếp tục duy trì độ nóng trong danh sách các dự án được khán giả chờ đợi.