Đàn Kiện Thứ và 'bản sao' Bạch Lộc sắp sửa 'nên duyên' trong một dự án cổ trang, dân tình nhiệt tình ủng hộ vì một điều?

Mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Thất Nguyệt Thái đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án nhắm tới Đàn Kiện Thứ và 'bản sao' Bạch Lộc đóng chính, được dân tình nhiệt liệt ủng hộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Thất Nguyệt Thái, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Minh Nguyệt, đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, có nguồn tin đoàn phim đang nhắm tới Đàn Kiện Thứ và Lý Nhất Đồng đóng chính cho dự án này.

Nhiều khán giả vô cùng phấn khích trước thông tin về màn kết hợp của cặp đôi Đàn Kiện Thứ và Lý Nhất Đồng. Bên cạnh nhan sắc động lòng người, hợp màu sắc cổ trang thì cặp đôi này ở ngoài đời còn là đôi bạn thân thiết. Hứa hẹn sẽ mang đến màn kết hợp ăn ý, bùng nổ nếu tin đồn này là sự thật. Trước đó, Đàn Kiện Thứ và Lý Nhất Đồng từng có hợp tác chung trong dự án Ly Ca Hành. Tuy nhiên, trong dự án này, cả hai không đóng cặp cùng nhau. Chính vì thế, nhiều khán giả mong chờ một dự án “nối duyên” cho cặp đôi này.



Đàn Kiện Thứ là một trong những cái tên hot bậc nhất hiện nay nhờ phần thể hiện ấn tượng trong Trường Tương Tư, vai Tương Liễu. Vừa có tài vừa có sắc, bản thân nam diễn viên cũng đã đi đóng phim nhiều năm, nhưng phải tới tận thời điểm phim lên sóng, sự nghiệp của anh mới thật sự khởi sắc, đồng thời dành được nhiều tình yêu thương từ công chúng. Về phần Lý Nhất Đồng, cô là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ. Cô nàng được sự chú ý với vai trò diễn viên đóng thế cho Triệu Lệ Dĩnh và được biên kịch Vu Chính để mắt đến bởi sự kiên trì không mệt mỏi của mình. Từng có kinh nghiệm đóng chính trong không ít dự án phim nhưng cô chưa thể bật lên thành sao hạng A. Thời gian gần đây, cô nàng gây chú ý khi tham gia đóng chính trong dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền Thiên.

Dương Tử và dàn cast Trường Tương Tư khiến dân tình bức xúc trong buổi concert, nhờ Đàn Kiện Thứ cứu vớt lại một bàn thua trông thấy Vừa qua, buổi lễ mừng công của dự án Trường Tương Tư phần 1 đã chính thức diễn ra nhưng lại khiến dân tình bức xúc. Nhờ Đàn Kiện Thứ cứu vớt lại một bàn thua trông thấy.

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