Đàn Kiện Thứ tiết lộ Châu Tấn đã làm một việc giúp anh hoàn thành tốt vai diễn 'xà tinh 9 đầu' Tương Liễu trong Trường Tương Tư

Được biết, Đàn Kiện Thứ đã gây sốt khắp các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Bên cạnh tạo hình "đốn tim", diễn xuất của anh càng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Khán giả cũng đặt cho anh biệt danh "Tương Liễu độc nhất vô nhị", bởi dường như nhân vật Tương Liễu được sinh ra là dành cho Đàn Kiện Thứ.

Dự án Trường Tương Tư đã dần đi đến hồi kết của phần 1 nhưng vẫn gây sốt không ngừng đối với người xem. Đáng chú ý, nhân vật Tương Liễu – chàng Xà tinh 9 đầu - do Đàn Kiện Thứ thủ vai đã lấy đi bao nước mắt của khán giả.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Đàn Kiện Thứ tiết lộ anh đã học cách diễn 'động vật' từ Châu Tấn , tự thiết kế nét riêng cho nhân vật Tương Liễu. Theo đó, trước khi khai máy Trường Tương Tư, anh luôn tìm cách để thể hiện cho khán giả thấy Tương Liễu là xà yêu, không phải người. Trong quá trình đó, nam diễn viên đã từng xem Họa Bì và tham khảo nét diễn 'động vật hóa yêu' từ nhân vật Tiểu Duy do Châu Tấn thủ vai.

Chính vì thế, khi xem Trường Tương Tư, khán giả có thể thấy Tương Liễu có những cái nghiêng đầu mang nét đặc trưng của loài rắn. Đó chính là chi tiết mà Đàn Kiện Thứ tự thiết kế cho nhân vật xà yêu của mình. Tuy nhiên, những chi tiết nhỏ này chỉ xuất hiện rất ngẫu nhiên với tần suất không thường xuyên để Tương Liễu trở nên tự nhiên hơn, đồng thời cũng trở thành điểm nhấn riêng cho nhân vật này.

Được biết, vai diễn ‘hồ ly’ Tiểu Duy của Châu Tấn trong Họa Bì đã giúp cô khẳng định tài năng diễn xuất. Cô đã thể hiện thành công một nàng hồ ly quyến rũ, mị hoặc, luôn khao khát sở hữu được trái tim của người mình yêu.

Nói về cách để tiếp cận nhân vật Tiểu Duy trong Họa Bì, Châu Tấn đã từng chia cô đã diễn Tiểu Duy như diễn một người con gái. Bởi lẽ, nhân vật Tiểu Duy không hề hiểu cái gì là yêu, cô ấy chỉ muốn chiếm hữu Vương Sinh (Trần Khôn) cho bằng được. Để hóa thân thành công nhân vật, nữ diễn viên đã đứng ở góc độ con gái để nhìn thấu tâm tư tình cảm của Tiểu Duy nhiều hơn.

Ngoài ra, bên cạnh những cảnh đứng ở trong phim, nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy chân của Châu Tấn luôn cong. Nếu nhìn thoáng qua sẽ không thấy rõ, nhưng vẫn có một kiểu khác biệt so với cách đi đứng bình thường của loài người.