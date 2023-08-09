Netizen mạnh dạn đoán kết cục 'bi đát' của Trương Vãn Ý trong Trường Tương Tư vì có sự xuất hiện của 'ông hoàng nhạc BE' Mao Bất Dịch

Được biết, đây một nhân vật phức tạp, tình yêu anh dành cho Tiểu Yêu ( Dương Tử ) khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa chua xót, cách anh cố gắng giành lấy tình yêu đó khiến người ta vừa thương cảm vừa ghét bỏ. Cái kết của nhân vật này theo nguyên tác sẽ có được cả thiên hạ nhưng lại không có được trái tim của nữ chính Tiểu Yêu.

Những ngày qua, dự án Trường Tương Tư nhận về sự chú ý của đông đảo khán giả. Theo đó, nhiều khán giả cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho nhân vật Chuyên Húc do Trương Vãn Ý thủ vai.

Theo tiết lộ của đoàn phim Trường Tương Tư, ‘ông hoàng nhạc BE’ Mao Bất Dịch sẽ là người trình bày OST Có Nàng Mà Lại Không Có Nàng. Được biết, đây là bài hát đặc biệt biệt dành riêng cho nhân vật Thương Huyền. Bài hát được vang lên vào trailer của tập 30, khi Tương Liễu bế Tiểu Yêu đi trước mặt Thương Huyền.

Có một ‘lời nguyền’ từ cộng đồng mạng cho rằng bất kể bộ phim nào có Mao Bất Dịch góp giọng đều có nội dung ‘ngược tâm’ thảm thương và kết thúc BE (Bad Ending: Kết thúc buồn, tệ hại). Chính vì thế, nhiều khán giả dù không đọc nguyên tác hay xem phim nhưng cũng đoán được phần nào cái kết bi đát của nhân vật Thương Huyền.

Trước đó, nam chính Trương Vãn Ý cũng từng tiết lộ với truyền thông rằng khi thủ vao nhân vật Thương Huyền trong Trường Tương Tư, anh chàng đã khóc từ đầu đến cuối phim. Chính vì thế, nhiều khán giả mạnh dạn khẳng định kết cục của nhân vật Thương Huyền thực sự bất ổn.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.