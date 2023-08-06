Đặng Vi nhập tâm 'buồn đến mức mất ngủ' khi 'yêu đương' cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư

Sao quốc tế 06/08/2023 13:04

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Đặng Vi tiết lộ anh từng nhập tâm 'buồn đến mức mất ngủ' khi 'yêu đương' cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư.

Dự án Trường Tương Tư có thể được xem là dự án bom tấn của phim truyền hình chiếu vào dịp hè năm nay khi liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng tìm kiếm và thảo luận. Dự án có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như: Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ,…

Đặng Vi nhập tâm 'buồn đến mức mất ngủ' khi 'yêu đương' cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh 1

Đáng chú ý, vai diễn Đồ Sơn Cảnh của Đặng Vi được nhiều khán giả yêu thích nhất. Được biết, vai diễn Đồ Sơn Cảnh là một chàng trai từng phải chịu vô số cực hình, tưởng như sẽ mất mạng nhưng rồi lại được Văn Tiểu Lục (Dương Tử) cứu sống. Sau những biến cố, anh tạm thời ở lại Hồi Xuân Đường với thân phận Diệp Thập Thất và dần trở nên thân thiết với Văn Tiểu Lục. Diệp Thập Thất rất quan tâm Văn Tiểu Lục và luôn dịu dàng với cô. Chính vì thế, nhân vật này đang rất được lòng khán giả.

Đặng Vi nhập tâm 'buồn đến mức mất ngủ' khi 'yêu đương' cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh 2

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, khi được yêu cầu lựa chọn giữa Đồ Sơn Cảnh và Diệp Thập Thất trong Trường Tương Tư xem vai diễn nào khó diễn hơn, Đặng Vi đã lựa chọn Đồ Sơn Cảnh.

Theo đó, anh cho biết: "Đồ Sơn Cảnh gặp phải quá nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện gia đình và chuyện tình yêu. Trái tim cậu ấy chất chứa rất nhiều điều. Khi diễn, tôi hay cảm thấy sốt ruột và bực tức nhưng phải kìm nén cảm xúc của mình lại. Với tôi, đó mới là thử thách. Có quá nhiều lúc tôi muốn thay Đồ Sơn Cảnh xử lý vấn đề cho nhanh gọn. Thế nhưng Đồ Sơn Cảnh lại là một người rất tinh tế, cậu ấy để tâm đến cảm nhận của từng người và sợ lời mình nói khiến người khác tổn thương. Vào vai này, tôi thấy rất rối bời. Tôi thường xuyên cảm thấy buồn vào nửa đêm cảnh ngộ của cậu ấy".

Đặng Vi nhập tâm 'buồn đến mức mất ngủ' khi 'yêu đương' cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh 3

Trong nửa năm chung sống với nhân vật Đồ Sơn Cảnh, Đặng Vi dần dần nhìn mọi việc xung quanh mình với con mắt của Đồ Sơn Cảnh. Đến phân cảnh Tiểu Yêu nằm dưới đất với cơ thể dính đầy máu, nam diễn viên đã thực sự cảm nhận được sự sụp đổ của nhân vật.

Thậm chí bây giờ khi nhắc về Đồ Sơn Cảnh, Đặng Vi vẫn nghẹn ngào vì xúc động: "Dù biết rằng kết cục cuối cùng sẽ tốt đẹp nhưng tôi cũng hiểu rõ rằng trong quá trình đó, nhân vật đã phải trải qua những gì".

Đặng Vi nhập tâm 'buồn đến mức mất ngủ' khi 'yêu đương' cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh 4

Trước đó, anh chàng cũng từng tiết lộ khi diễn phân cảnh tỏ tình của Đồ Sơn Cảnh dành cho Tiểu Yêu, Đặng Vi đã không kìm được nước mắt vì lời thoại quá cảm động. Thậm chí, anh chàng còn không thể nói tiếp phần thoại "Ta thật sự rất vui" ở phía sau do cảm xúc quá dâng trào.

Đặng Vi nhập tâm 'buồn đến mức mất ngủ' khi 'yêu đương' cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh 5

Chính vì sự nhập tâm và dành sự tâm huyết dành cho nhân vật mà của Đặng Vi là diễn viên có lượng người theo dõi mới trên Weibo cao nhất trong dàn diễn viên chính Trường Tương Tư.

Đặng Vi nhập tâm 'buồn đến mức mất ngủ' khi 'yêu đương' cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh 6

Theo đó, anh chàng đã thu về số lượng gần 500 nghìn lượt follow mới. Có thể thấy, sức hút truyền thông của Đặng Vi là trội hơn hẳn so với dàn diễn viên chính. Bên cạnh đó, chỉ số truyền thông Vlinkage nhân vật Đồ Sơn Cảnh ghi nhận phá 8 trong ngày đầu tiên phát sóng và liên tục tăng trong những ngày tiếp theo.

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