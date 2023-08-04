'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng

Sao quốc tế 04/08/2023 10:04

Trong số dàn mỹ nam của Trường Tương Tư, Đặng Vi là cái tên đang gây bão nhờ vai diễn Đồ Sơn Cảnh. Mới đây, dân tình phát sốt trước hình ảnh trong quá khứ của anh chàng với mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng.

Những ngày qua, dự án Trường Tương Tư với sự tham gia của Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ,... chính thức lên sóng. Bộ phim trở thành cơn sốt trong phim chiếu hè năm nay và liên tục ‘chiếm đóng’ trên các bảng xếp hạng.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng - Ảnh 1

Trong số dàn mỹ nam của Trường Tương Tư, Đặng Vi là cái tên đang gây bão nhờ vai diễn Đồ Sơn Cảnh. Ngoại hình điển trai hút mắt, khả năng diễn xuất ổn áp cùng ‘chemistry’ cực đỉnh với nữ chính Dương Tử, nam diễn viên nhanh chóng tăng tới hơn 1 triệu fan trên mạng xã hội Weibo chỉ sau 7 ngày.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Đặng Vi với 7749 màu tóc nhuộm. Đáng chú ý, anh chàng từng để ‘mái đầu’ tóc xoăn dài và nhuộm vàng óng. Nhiều khán giả không khỏi bấn loạn trước tạo hình trong quá khứ này của anh chàng. Netizen cho rằng trước khi bước chân vào Cbiz, phong cách của Đặng Vi vô cùng đa dạng, mới mẻ, cá tính, kiểu tóc lẫn màu tóc bắt trend, nhan sắc cân mọi tạo hình.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng - Ảnh 3

Sở hữu khuôn mặt điển trai với những đường nét đẹp như tạc tượng cùng chiều cao 1m83, Đặng Vi được nhận định là tiểu sinh có tương lai rộng mở tại làng giải trí Hoa ngữ.

Mặc dù sở hữu tính cách khá ‘chậm nhiệt’, ít nói và khá ngại ngùng, thế nhưng phong cách thời trang thời của Đặng Vi lại cực ‘cháy’. Được biết, loạt hình ảnh Đặng Vi với giao diện ‘badboy’ khi còn học tại Học Viện Hý Kịch Trung Ương cũng đã được netizen đào lại những ngày qua.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng - Ảnh 4'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng - Ảnh 5'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng - Ảnh 6'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng - Ảnh 7

Xuất thân là sinh viên khoa Múa của Trung Hý, Đặng Vi có gu ăn mặc thời trang và lối sống khá phóng khoáng. Nam diễn viên tự tin thử sức với nhiều phong cách, nhuộm tóc sáng, đeo khuyên tai và có cả hình ảnh hút thuốc.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng - Ảnh 8'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng - Ảnh 9

Trái ngược với hình ảnh ngoài đời, trong dự án Trường Tương Tư, Đặng Vi lại có tạo hình ‘bạch nguyệt quang’ thanh tao, nhã nhặn. Vai diễn của anh là một chàng trai từng phải chịu vô số cực hình, tưởng như sẽ mất mạng nhưng rồi lại được Văn Tiểu Lục (Dương Tử) cứu sống.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng - Ảnh 10

Sau những biến cố, anh tạm thời ở lại Hồi Xuân Đường với thân phận Diệp Thập Thất và dần trở nên thân thiết với Văn Tiểu Lục. Diệp Thập Thất rất quan tâm Văn Tiểu Lục và luôn dịu dàng với cô. Chính vì thế, nhân vật này đang rất được lòng khán giả.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Đặng Vi đang được khán giả nhiệt liệt ủng hộ thay thế Ngô Diệc Phàm, sánh duyên cùng Dương Tử trong dự án Thanh Trâm Hành.

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