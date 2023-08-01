Đặng Vi bật khóc nức nở sau khi diễn cảnh tỏ tình với Dương Tử trong Trường Tương Tư

Sao quốc tế 01/08/2023 12:06

Trong phân cảnh tỏ tình của Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) dành cho Tiểu Yêu (Dương Tử), Đặng Vi đã không kìm được nước mắt vì lời thoại quá cảm động.

Thời điểm hiện tại, bộ phim Trường Tương Tư đang thu hút được nhiều sự chú ý. Sau những tập đầu tiên, các khán giả đang dành những lời khen cho dàn diễn viên chính. Chính vì thế, những chi tiết liên quan đến hậu trường phim luôn được công chúng quan tâm.

Đặng Vi bật khóc nức nở sau khi diễn cảnh tỏ tình với Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh 1

Theo đó, trong phân cảnh tỏ tình của Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) dành cho Tiểu Yêu (Dương Tử), Đặng Vi đã không kìm được nước mắt vì lời thoại quá cảm động. Thậm chí, anh chàng còn không thể nói tiếp phần thoại "Ta thật sự rất vui" ở phía sau do cảm xúc quá dâng trào.

Đặng Vi bật khóc nức nở sau khi diễn cảnh tỏ tình với Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh 2

Tuy nhiên vì không nhìn thẳng vào mặt Đặng Vi, Dương Tử không hề biết rằng bạn diễn của mình đang khóc. Cho đến khi đánh mắt sang và thấy Đặng Vi nước mắt đã đầm đìa. Lúc này, Dương Tử mới bất ngờ thốt lên: "Wow, em khóc như này rồi cơ à?".

Đặng Vi bật khóc nức nở sau khi diễn cảnh tỏ tình với Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh 3

Chính vì sự nhập tâm và dành sự tâm huyết dành cho nhân vật mà vai diễn Đồ Sơn Cảnh của Đặng Vi nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Được biết, nhân vật này đã giúp anh chàng thu về một lượng fan mới cực lớn, khiến anh nhận được sự chú ý trước nay chưa từng có.

Đặng Vi bật khóc nức nở sau khi diễn cảnh tỏ tình với Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh 4

Được biết, vai diễn Đồ Sơn Cảnh là một chàng trai từng phải chịu vô số cực hình, tưởng như sẽ mất mạng nhưng rồi lại được Văn Tiểu Lục (Dương Tử) cứu sống. Sau những biến cố, anh tạm thời ở lại Hồi Xuân Đường với thân phận Diệp Thập Thất và dần trở nên thân thiết với Văn Tiểu Lục. Diệp Thập Thất rất quan tâm Văn Tiểu Lục và luôn dịu dàng với cô. Chính vì thế, nhân vật này đang rất được lòng khán giả.

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