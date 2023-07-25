Màn 'nữ cải nam trang' của Dương Tử trong Trường Tương Tư nhận về 'cơn mưa' lời khen

Sau thời gian dài ‘thả hint’, dự án Trường Tương Tư đã chính thức lên sóng vào ngày 24/7. . Siêu phẩm cổ quy tụ dàn diễn viên đình đám: Dương Tử , Trương Vãn Ý, Đặng Vi , Đàn Kiện,… những cái tên được đánh giá tương xứng từ ngoại hình đến diễn xuất.

Được biết, trong 4 tập đầu lên sóng vừa qua, Dương Tử xuất hiện trong hình dạng ‘nữ cải nam trang’ Văn Tiểu Lục - một chàng trai hành nghề y ở trấn Thanh Thủy. Nữ diễn viên được nhận xét là 'diễn như không diễn' vì cách thể hiện nhân vật tự nhiên và sinh động. Từ cách đi đứng, ăn nói đến thói quen sinh hoạt hàng ngày, nàng tiểu hoa đều nắm rõ và xử lý kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Có một cảnh quay khi Văn Tiểu Lục va phải người khác, phản ứng đầu tiên của nhân vật này là che đũng quần lại vì sợ bị đau.

Một điểm nữa khiến Văn Tiểu Lục được lòng khán giả, đó là tạo hình không hề trau chuốt. Được biết, cư dân mạng xứ đã không ít lần chán nản với việc nữ cải nam trang nhưng vẫn make up đậm với son môi đỏ nổi bật. Vì vậy việc Dương Tử hy sinh ‘chịu xấu’, chỉ make up nhẹ và ăn mặc lôi thôi lại dễ dàng gây ấn tượng với khán giả hơn, đúng chất một người đàn ông nghèo nhưng giàu lòng nhân ái.

Nói việc tạo hình 'nữ cải nam trang' quá trau chuốt và gây tranh cãi phải kể đến vai diễn của Cúc Tịnh Y trong Hoa Nhung. Theo đó có một cảnh trong tạo hình giả trai nhưng cô vẫn 'mặt hoa da phấn'. Đặc biệt, những phân cảnh nhân vật của cô ra trận, gương mặt son phấn kĩ càng khiến người xem khó hiểu. Khán giả chê 'Mỹ nhân 4000 năm' quá chú tâm vào ngoại hình mà quên đi tính logic của phim.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đờ.