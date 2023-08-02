Đặng Vi được ủng hộ thay thế Ngô Diệc Phàm 'yêu thêm lần nữa' với Dương Tử

Thanh Trâm Hành từng là một trong những dự án cổ trang thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng nổi tiếng thời điểm đang ghi hình là Dương Tử và Ngô Diệc Phàm, khởi quay từ năm 2019 trong vòng 8 tháng.

Tuy nhiên, đến năm 2021, sau khi Ngô Diệc Phàm bị phong sát, hàng loạt những tác phẩm có tên của anh đều bị réo gọi. Điển hình là Thanh Trâm Hành đã nhanh chóng lọt vào danh sách đen có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’. Có nhiều thông tin, bộ phim đang tìm cách để kiếm cơ hội phát sóng trở lại sau scandal của Ngô Diệc Phàm.

Mới đây, nhiều khán giả đang rầm rộ đề xuất Đặng Vi thay thế Ngô Diệc Phàm trong dự án Thanh Trâm Hành. Nếu đề xuất được xét duyệt, Đặng Vi sẽ cùng Dương Tử quay lại nhiều phân cảnh của Ngô Diệc Phàm trước đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh chàng sẽ có cơ hội tái hợp với Dương Tử sau Trường Tương Tư.

Những ngày qua, dự án Trường Tương Tư lên sóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trong bộ phim, Đặng Vi là một trong 3 diễn viên nam chính, đóng vai Đồ Sơn Cảnh, người cuối cùng trở thành một đôi với nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử) sau nhiều sóng gió.

Cặp đôi Đặng Vi - Dương Tử cũng đang ‘được lòng’ khán giả từ trong phim cho đến các cảnh hậu trường. Tập mới lên sóng gây sốt với phân đoạn Đồ Sơn Cảnh chính thức tỏ tình Tiểu Yêu. Khán giả khen Đặng Vi - Dương Tử đẹp đôi, mang lại cảm giác hoà hợp ở cả diễn xuất và ngoại hình.