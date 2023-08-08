Chước Chước Phong Lưu của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong sẽ 'nối sóng' Trường Tương Tư?

Sao quốc tế 08/08/2023 09:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chước Chước Phong Lưu do Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm đóng chính sẽ lên sóng sau khi dự án Trường Tương Tư kết thúc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chước Chước Phong Lưu do Phùng Thiệu PhongCảnh Điềm đóng chính sẽ lên sóng trong tháng 8 này sau khi dự án Trường Tương Tư kết thúc.

Chước Chước Phong Lưu của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong sẽ 'nối sóng' Trường Tương Tư? - Ảnh 1Chước Chước Phong Lưu của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong sẽ 'nối sóng' Trường Tương Tư? - Ảnh 2

Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng mừng rỡ. Trước đó, đoàn phim cũng tung ra loạt poster mới cũng như trailer của bộ phim. Nhiều khán giả cho rằng đoàn phim đang ngầm phát tín hiệu dự án sắp sửa được lên sóng.

Chước Chước Phong Lưu của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong sẽ 'nối sóng' Trường Tương Tư? - Ảnh 3Chước Chước Phong Lưu của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong sẽ 'nối sóng' Trường Tương Tư? - Ảnh 4

Bên cạnh đó, ‘tín hiệu’ này còn đập tan nghi vấn phim sẽ bị ‘đắp chiếu’ do scandal của Cảnh Điềm. Được biết, hồi đầu tháng 4, Cảnh Điềm trở thành tâm điểm chú ý khi có thông tin cựu vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa nợ nần cờ bạc, gán cho chủ nợ hình ảnh, video nóng của bạn gái cũ Cảnh Điềm. Dù sự việc Cảnh Điềm bị bạn trai cũ phát tán video nhạy cảm có xác thực hay không, người chịu thiệt vẫn là nữ diễn viên.

Thêm vào đó, vào năm 2022, Cảnh Điềm vì vi phạm luật quảng cáo, giới thiệu tới công chúng một sản phẩm kém chất lượng. Chính vì điều này đã khiến nữ diễn viên vướng lệnh hạn chế nhận quảng cáo, những bộ phim mà cô đã đóng, trong đó có Chước Chước Phong Lưu đều không có dấu hiệu được lên sóng.

Chước Chước Phong Lưu của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong sẽ 'nối sóng' Trường Tương Tư? - Ảnh 5

Chước Chước Phong Lưu được chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An. Nội dung phim xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa (Cảnh Điềm) là một người luôn hết lòng vì sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian vào tình cảm yêu đương. Vì từ nhỏ nàng đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình.

Chước Chước Phong Lưu của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong sẽ 'nối sóng' Trường Tương Tư? - Ảnh 6

Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn (Phùng Thiệu Phong). Chước Hoa sẽ nghe theo tiếng gọi con tim, hay sẽ quyết một lòng từ bỏ tình cảm vì công danh sự nghiệp?

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