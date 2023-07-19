Chưa thể đến với Bạch Lộc, Trương Lăng Hách 'tình tứ' với Cảnh Điềm trên phim trường Tứ Hải Trọng Minh

Sau màn mừng hụt vì Ninh An Như Mộng báo chiếu rồi lại hủy, chưa thể nên duyên màn ảnh cùng người tình tin đồn Bạch Lộc, Trương Lăng Hách đã tiếp tục nên duyên với Cảnh Điềm trong Tứ Hải Trọng Minh . Được biết, dự án đã khai máy thời gian qua nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền ảnh leak của Trương Lăng Hách và Cảnh Điềm trong hậu trường của dự án Tứ Hải Trọng Minh. Nhiều khán giả không khỏi thích thú vì dù ảnh chất lượng thấp nhưng visual nhan sắc của cặp đôi lại chất lượng cao. Với lần kết hợp này, khán giả mong chờ cặp đôi sẽ tạo nên chemistry bùng nổ cho bộ phim.

Tứ Hải Trọng Minh là siêu phẩm cổ trang - tiên hiệp cấp S+ do iQIYI sản xuất. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Tôi Có Ba Trúc Mã Long Ngạo Thiên. Phim có nội dung xoay quanh việc thiếu nữ Nam Nhan (Cảnh Điềm) đam mê trồng trọt, làm ruộng bước lên con đường tu tiên vì muốn cứu mẹ. Vô tình, cô và đế quân Kê Dương (Trương Lăng Hách) lúc ấy đang che giấu thân phận kết thành ‘đồng tâm tỏa’ ước định nhân duyên.

Nam Nhan chê Kê Dương lạnh lùng cao ngạo, làm màu làm mè, Kê Dương chê Nam Nhan trồng rau sau nhà, nuôi gà trước cửa. Từ chỗ không ưa nhau, một kẻ tiên phong đạo cốt, một người bình dân tháo vát, trong quá trình điều tra chân tướng bệnh tim của mẹ bị cuốn vào âm mưu lớn nhất tiên giới.

Sau khi bị phạt vì vi phạm luật quảng cáo sản phẩm vào tháng 5/2022, các hoạt động của Cảnh Điềm bị hạn chế. Từ đó tới nay, Cảnh Điềm chăm chỉ trong đoàn phim. Cô đã hoàn thành hai dự án cổ trang là Lạc Du Nguyên (đóng cùng Hứa Khải) và Chước chước Phong Lưu, diễn cùng Phùng Thiệu Phong.

Ồn ào đời tư cũng ảnh hưởng ít nhiều tới hình ảnh của Cảnh Điềm. Hồi tháng 4, giới giải trí xôn xao trước thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai cũ là vận động viên Trương Kế Khoa phát tán ảnh nhạy cảm. Trương Kế Khoa mang 3 video cùng một ảnh nóng của anh và Cảnh Điềm gán cho chủ nợ để trả số tiền hàng trăm ngàn USD rồi bỏ trốn. Chủ nợ tới gặp Cảnh Điềm để đòi tiền, nên nữ diễn viên đã kiện người này ra tòa.