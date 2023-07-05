Không phải Bạch Lộc, Trương Lăng Hách sắp sửa công khai 'yêu đương' với Ngu Thư Hân?

Sao quốc tế 05/07/2023 10:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân sắp sửa công khai 'yêu đương' bằng một hành động không ngờ.

Vân Chi Vũ là dự án đánh dấu màn tái hợp của Ngu Thư HânTrương Lăng Hách sau thành công của dự án Thương Lan Quyết. Chính vì thế, thông tin về lịch lên sóng của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Không phải Bạch Lộc, Trương Lăng Hách sắp sửa công khai 'yêu đương' với Ngu Thư Hân? - Ảnh 1

Mới đây, dự án Vân Chi Vũ do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính đã chính thức được cấp giấy phép lên sóng. Thông tin này khiến các fan hâm mộ cặp đôi vô cùng phấn khích vì ngày họ gặp lại cặp đôi này tái hợp trên màn ảnh nhỏ đã không còn xa.

Không phải Bạch Lộc, Trương Lăng Hách sắp sửa công khai 'yêu đương' với Ngu Thư Hân? - Ảnh 2

Không phải Bạch Lộc, Trương Lăng Hách sắp sửa công khai 'yêu đương' với Ngu Thư Hân? - Ảnh 3Không phải Bạch Lộc, Trương Lăng Hách sắp sửa công khai 'yêu đương' với Ngu Thư Hân? - Ảnh 4

Được biết, Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách từng có dịp hợp tác cùng nhau trong bộ phim cổ trang đình đám Thương Lan Quyết nên cả hai vừa thân thiết lại kết hợp rất ăn ý, mang lại cảm giác couple ngọt ngào. Nếu như trước đây ở Thương Lan Quyết, Trương Lăng Hách chỉ là nam phụ si tình cuối cùng không được nữ chính là Ngu Thư Hân đáp lại tình cảm thì ở dự án lần này anh chàng cuối cùng đã được lên vai nam chính sánh đôi cùng Ngu Thư Hân. Chính vì thế, khán giả vô cùng háo hức mong chờ và kì vọng chemistry bùng nổ của cặp đôi khi phim lên sóng.

Không phải Bạch Lộc, Trương Lăng Hách sắp sửa công khai 'yêu đương' với Ngu Thư Hân? - Ảnh 5

Vân Chi Vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Khi cha và anh trai đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nền tảng Tencent đã công bố dự án Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược đăng tải poster khái niệm công bố hai diễn viên chính là Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề.

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Trương Lăng Hách Vân Chi Vũ sao hoa ngữ cbiz

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