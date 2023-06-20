Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Sao quốc tế 20/06/2023 15:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nền tảng Tencent đã công bố dự án Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược đăng tải poster khái niệm công bố hai diễn viên chính là Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề.

Đại chế tác Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược nhận được sự quan tâm lớn của khán giả ngay từ khi có thông tin sắp khởi quay. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nền tảng Tencent đã công bố dự án này chính thức đổi tên thành Vĩnh Dạ Tinh Hà, đăng tải poster khái niệm công bố hai diễn viên chính là Ngu Thư HânĐinh Vũ Hề.

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 1

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 2

Màn hợp tác trong dự án Vĩnh Dạ Tinh Hà đánh dấu sự tái hợp của Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề sau 2 năm Khúc Biến Tấu Ánh Trăng. Thời điểm hợp tác cùng nhau, cặp đôi được khán giả yêu mến nhờ hợp tác ăn ý và nhập tâm vào vai diễn.

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 3

Trong phim này, nếu Đinh Vũ Hề vừa điềm tĩnh lại hài hước thì Ngu Thư Hân thể hiện hình ảnh đáng yêu và lanh lợi - tạo thành hai thỏi nam châm trái dấu có sức hút mãnh liệt. Chính vì thế, không ít khán giả mong muốn họ sẽ tái hợp lần nữa.

Vĩnh Dạ Tinh Hà được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại tiên hiệp. Được biết, đây còn là tác phẩm có danh tiếng rất cao trên trang truyện Tấn Giang. Phim do Tencent và Hằng Tinh Dẫn Lực phối hợp sản xuất, được xếp vào loại dự án cấp S+ với số vốn đầu tư khổng lồ.

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 4

Nội dung xoay quanh câu chuyện nữ chính Lăng Diệu Diệu xuyên không trở thành nữ phụ người người ghét bỏ trong tiểu thuyết. Để trở lại hiện thực, Diệu Diệu phải hoàn thành nhiệm vụ vô cùng 'cẩu huyết' do hệ thống đưa ra và vô tình rơi vào lưới tình với Mộ Thanh - em trai 'hắc liên hoa' của nữ chính ban đầu.

Không phải Thành Nghị, 'em trai' Phạm Băng Băng sẽ 'nên duyên' với Ngu Thư Hân trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Không phải Thành Nghị, 'em trai' Phạm Băng Băng sẽ 'nên duyên' với Ngu Thư Hân trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược không phải do Thành Nghị đóng vai nam chính mà sẽ chuyển sang Phạm Thừa Thừa. Còn về phần nữ chính vẫn sẽ do Ngu Thư Hân đảm nhận.

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Đinh Vũ Hề Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa Vĩnh Dạ Tinh Hà sao hoa ngữ

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