Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Đại chế tác Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược nhận được sự quan tâm lớn của khán giả ngay từ khi có thông tin sắp khởi quay. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nền tảng Tencent đã công bố dự án này chính thức đổi tên thành Vĩnh Dạ Tinh Hà , đăng tải poster khái niệm công bố hai diễn viên chính là Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề .

Màn hợp tác trong dự án Vĩnh Dạ Tinh Hà đánh dấu sự tái hợp của Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề sau 2 năm Khúc Biến Tấu Ánh Trăng. Thời điểm hợp tác cùng nhau, cặp đôi được khán giả yêu mến nhờ hợp tác ăn ý và nhập tâm vào vai diễn.

Trong phim này, nếu Đinh Vũ Hề vừa điềm tĩnh lại hài hước thì Ngu Thư Hân thể hiện hình ảnh đáng yêu và lanh lợi - tạo thành hai thỏi nam châm trái dấu có sức hút mãnh liệt. Chính vì thế, không ít khán giả mong muốn họ sẽ tái hợp lần nữa.

Vĩnh Dạ Tinh Hà được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại tiên hiệp. Được biết, đây còn là tác phẩm có danh tiếng rất cao trên trang truyện Tấn Giang. Phim do Tencent và Hằng Tinh Dẫn Lực phối hợp sản xuất, được xếp vào loại dự án cấp S+ với số vốn đầu tư khổng lồ.

Nội dung xoay quanh câu chuyện nữ chính Lăng Diệu Diệu xuyên không trở thành nữ phụ người người ghét bỏ trong tiểu thuyết. Để trở lại hiện thực, Diệu Diệu phải hoàn thành nhiệm vụ vô cùng 'cẩu huyết' do hệ thống đưa ra và vô tình rơi vào lưới tình với Mộ Thanh - em trai 'hắc liên hoa' của nữ chính ban đầu.