Lạc Du Duyên của Hứa Khải và Cảnh Điềm tung poster chuẩn bị lên sóng, cặp đôi được khen ngợi hết lời vì có tướng phu thê

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lạc Du Duyên do Hứa Khải và Cảnh Điềm tung poster mới, dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 5 này. Nếu thông tin này là sự thật có khả năng dự án Lạc Du Duyên sẽ cạnh tranh với dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát đóng chính.

Được biết, Lạc Du Duyên là một tác phẩm được đầu như khá chỉn chu, cầm trịch bởi những nhà sản xuất có tiếng, đã từng góp phần vào thành công của một số tác phẩm nổi tiếng như Trần Tình Lệnh, Trường Ca Hành hay Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Dự đoán đây là tác phẩm đáng để mong chờ.

Bên cạnh đó, từ khi công bố đội hình diễn viên chính cùng poster nhân vật đầu tiên, cặp đôi chính Hứa Khải và Cảnh Điềm ngay lập tức được khán giả chú ý vì có tướng phu thê. Mặc dù chưa chính thức lên sóng nhưng cặp đôi đã không ít lần gây sốt vì nhan sắc quá xứng đôi.

Lạc Du Nguyên kể về câu chuyện tình yêu của Thôi Lâm (Cảnh Điềm) và Lý Nghi (Hứa Khải). Thôi Lâm là đích nữ của Bình Lư tiết độ sứ Thôi Ỷ, thông minh, xinh đẹp, dù là phận nữ nhi nhưng tinh thông văn võ. Còn Lý Nghi là hoàng tử đương triều, bề ngoài thể hiện là một nam tử hán đích thực, tâm tính lương thiện, luôn giúp đỡ kẻ yếu nhưng bên trong lại là kẻ ngôn ngoan, thủ đoạn, rất giỏi dụng binh và chán ngán với việc tranh giành ngôi vị nên hắn thường giả vờ ngây thơ để đứng ngoài cuộc tranh đấu này.

Thế nhưng vô tình Lý Nghi lại trở thành người có khả năng được kế thừa ngôi vương khiến cho những kẻ đang nhăm nhe vị trí này coi hắn thành đối trọng. Cuộc tranh đấu diễn ra khốc liệt kéo theo cả Lý Nghi và Thôi Lầm vào vòng xoáy quyền lực. Liệu chuyện tình cảm của cả hai sẽ đi đến đâu, hãy cùng theo dõi những diễn biến của Lạc Du Nguyên khi bộ phim được lên sóng trong thời gian sắp tới.