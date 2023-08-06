Dương Tử bất ngờ được đích thân đạo diễn Trường Tương Tư ngợi khen có thiên phú diễn xuất

Sao quốc tế 06/08/2023 19:06

Mới đây, đạo diễn phim Trường Tương Tư đã dành nhiều lời khen ngợi về diễn xuất của Dương Tử. Theo đó, vị đạo diễn này nhận xét nàng tiểu hoa có thiên phú diễn xuất, không những vậy cô nàng còn rất yêu diễn xuất.

Dự án Trường Tương Tư lên sóng thời gian qua đã trở thành cơn sốt và dẫn đầu các bảng xếp hạng. Bộ phim không chỉ đưa tên tuổi dàn sao nam mới đến gần với khán giả mà còn nâng cao vị thế của nữ chính Dương Tử trong giới giải trí.

Dương Tử bất ngờ được đích thân đạo diễn Trường Tương Tư ngợi khen có thiên phú diễn xuất - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài phỏng vấn của đạo diễn phim Trường Tương Tư đã dành nhiều lời khen ngợi về diễn xuất của Dương Tử. Theo đó, vị đạo diễn này nhận xét nàng tiểu hoa có thiên phú diễn xuất, không những vậy cô nàng còn rất yêu diễn xuất. Ngay từ lần đầu cầm kịch bản trên tay, Dương Tử đã vô cùng nghiêm túc nghiên cứu nhân vật của mình.

Dương Tử bất ngờ được đích thân đạo diễn Trường Tương Tư ngợi khen có thiên phú diễn xuất - Ảnh 2

Bên cạnh đó, đạo diễn Trường Tương Tư còn cho biết việc chọn được nữ chính là một điểm mấu chốt quyết định thành công của phim. Trên thực tế có không ít bộ phim vì chọn sai nữ chính mà phá hỏng tất cả. Điển hình có thể kể đến Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn đóng chính vừa lên sóng mới đây.

Ngay từ những tập đầu lên sóng, Dương tử cũng được khen ngợi với màn ‘nữ cải nam trang’ Văn Tiểu Lục - một chàng trai hành nghề y ở trấn Thanh Thủy. Nữ diễn viên được nhận xét là 'diễn như không diễn' vì cách thể hiện nhân vật tự nhiên và sinh động. Từ cách đi đứng, ăn nói đến thói quen sinh hoạt hàng ngày, nàng tiểu hoa đều nắm rõ và xử lý kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Dương Tử bất ngờ được đích thân đạo diễn Trường Tương Tư ngợi khen có thiên phú diễn xuất - Ảnh 3

Một điểm nữa khiến Văn Tiểu Lục được lòng khán giả, đó là tạo hình không hề trau chuốt. Được biết, cư dân mạng xứ đã không ít lần chán nản với việc nữ cải nam trang nhưng vẫn make up đậm với son môi đỏ nổi bật. Vì vậy việc Dương Tử hy sinh ‘chịu xấu’, chỉ make up nhẹ và ăn mặc lôi thôi lại dễ dàng gây ấn tượng với khán giả hơn, đúng chất một người đàn ông nghèo nhưng giàu lòng nhân ái.

Dương Tử bất ngờ được đích thân đạo diễn Trường Tương Tư ngợi khen có thiên phú diễn xuất - Ảnh 4

Nhờ vào diễn xuất nghiêm túc, có tiến bộ mà nhân vật Tiểu Yêu của Dương Tử đã phá mốc 10 triệu trến bảng xếp hạng nhiệt độ của Tencent Video. Đây là lần đầu tiên có nữ nhân vật phá mốc này ở Tencent Video.

Dương Tử bất ngờ được đích thân đạo diễn Trường Tương Tư ngợi khen có thiên phú diễn xuất - Ảnh 5

Nhiều khán giả cho rằng, diễn xuất của Dương Tử trong Trường Tương Tư không thể khẳng định là xuất sắc tuy nhiên cô cũng khắc phục được một số nhược điểm cố hữu về cách thể hiện cảm xúc của nhân vật ở những dự án trước.

Dương Tử bất ngờ được đích thân đạo diễn Trường Tương Tư ngợi khen có thiên phú diễn xuất - Ảnh 6

Nguyên nhân một phần vì phong độ diễn xuất của Dương Dương vài năm trở lại đây không ổn định. Nữ diễn viên thường xuyên bị chê bai vì gương mặt đơn cứng, biểu cảm thiếu cảm xúc. Cô bị chê vì tương tác kém với nam chính. Thêm nữa, nghi vấn thẩm mỹ khiến gương mặt của tiểu hoa đán thiếu cảm xúc và không thanh thoát trong các biểu cảm.

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng

Trong số dàn mỹ nam của Trường Tương Tư, Đặng Vi là cái tên đang gây bão nhờ vai diễn Đồ Sơn Cảnh. Mới đây, dân tình phát sốt trước hình ảnh trong quá khứ của anh chàng với mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Trường Tương Tư sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử tiếp tục gây bão với tạo hình mái tóc xoăn dài, nhuộm vàng óng

Dương Tử 'hy sinh' ngậm giày cổ trang khi diễn một phân cảnh trong Trường Tương Tư

Dương Tử 'hy sinh' ngậm giày cổ trang khi diễn một phân cảnh trong Trường Tương Tư

Netizen phẫn nộ khi Vương Sở Nhiên 'yêu lại lần nữa' với 'người tình màn ảnh' của Dương Tử trong Lạp Tội Đồ Giám

Netizen phẫn nộ khi Vương Sở Nhiên 'yêu lại lần nữa' với 'người tình màn ảnh' của Dương Tử trong Lạp Tội Đồ Giám

Duyên chưa thành trong Trường Tương Tư, Dương Tử viết tiếp nợ tình với Đàn Kiện Thứ trong dự án đề tài trọng sinh?

Duyên chưa thành trong Trường Tương Tư, Dương Tử viết tiếp nợ tình với Đàn Kiện Thứ trong dự án đề tài trọng sinh?

Đặng Vi được ủng hộ thay thế Ngô Diệc Phàm 'yêu thêm lần nữa' với Dương Tử

Đặng Vi được ủng hộ thay thế Ngô Diệc Phàm 'yêu thêm lần nữa' với Dương Tử

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 49 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 49 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn