Dương Tử bất ngờ được đích thân đạo diễn Trường Tương Tư ngợi khen có thiên phú diễn xuất

Dự án Trường Tương Tư lên sóng thời gian qua đã trở thành cơn sốt và dẫn đầu các bảng xếp hạng. Bộ phim không chỉ đưa tên tuổi dàn sao nam mới đến gần với khán giả mà còn nâng cao vị thế của nữ chính Dương Tử trong giới giải trí .

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài phỏng vấn của đạo diễn phim Trường Tương Tư đã dành nhiều lời khen ngợi về diễn xuất của Dương Tử. Theo đó, vị đạo diễn này nhận xét nàng tiểu hoa có thiên phú diễn xuất, không những vậy cô nàng còn rất yêu diễn xuất. Ngay từ lần đầu cầm kịch bản trên tay, Dương Tử đã vô cùng nghiêm túc nghiên cứu nhân vật của mình.

Bên cạnh đó, đạo diễn Trường Tương Tư còn cho biết việc chọn được nữ chính là một điểm mấu chốt quyết định thành công của phim. Trên thực tế có không ít bộ phim vì chọn sai nữ chính mà phá hỏng tất cả. Điển hình có thể kể đến Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn đóng chính vừa lên sóng mới đây.

Ngay từ những tập đầu lên sóng, Dương tử cũng được khen ngợi với màn ‘nữ cải nam trang’ Văn Tiểu Lục - một chàng trai hành nghề y ở trấn Thanh Thủy. Nữ diễn viên được nhận xét là 'diễn như không diễn' vì cách thể hiện nhân vật tự nhiên và sinh động. Từ cách đi đứng, ăn nói đến thói quen sinh hoạt hàng ngày, nàng tiểu hoa đều nắm rõ và xử lý kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Một điểm nữa khiến Văn Tiểu Lục được lòng khán giả, đó là tạo hình không hề trau chuốt. Được biết, cư dân mạng xứ đã không ít lần chán nản với việc nữ cải nam trang nhưng vẫn make up đậm với son môi đỏ nổi bật. Vì vậy việc Dương Tử hy sinh ‘chịu xấu’, chỉ make up nhẹ và ăn mặc lôi thôi lại dễ dàng gây ấn tượng với khán giả hơn, đúng chất một người đàn ông nghèo nhưng giàu lòng nhân ái.

Nhờ vào diễn xuất nghiêm túc, có tiến bộ mà nhân vật Tiểu Yêu của Dương Tử đã phá mốc 10 triệu trến bảng xếp hạng nhiệt độ của Tencent Video. Đây là lần đầu tiên có nữ nhân vật phá mốc này ở Tencent Video.

Nhiều khán giả cho rằng, diễn xuất của Dương Tử trong Trường Tương Tư không thể khẳng định là xuất sắc tuy nhiên cô cũng khắc phục được một số nhược điểm cố hữu về cách thể hiện cảm xúc của nhân vật ở những dự án trước.

Nguyên nhân một phần vì phong độ diễn xuất của Dương Dương vài năm trở lại đây không ổn định. Nữ diễn viên thường xuyên bị chê bai vì gương mặt đơn cứng, biểu cảm thiếu cảm xúc. Cô bị chê vì tương tác kém với nam chính. Thêm nữa, nghi vấn thẩm mỹ khiến gương mặt của tiểu hoa đán thiếu cảm xúc và không thanh thoát trong các biểu cảm.