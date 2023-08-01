Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent

Sao quốc tế 01/08/2023 19:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent khiến dân tình thích thú.

Kể từ khi lên sóng đến nay, dự án Trường Tương Tư luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Chính vì thế, dự án liên tục lập nhiều thành tích khủng trong top các bảng xếp hạng.

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư vừa phá mốc 32.000 nhiệt độ tại nền tảng Tencent Video. Điều này đồng nghĩa với việc bộ phim đã chính thức lập kỷ lục mới về mức nhiệt phim truyền hình nhanh nhất năm 2023 của Tencent Video.

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent - Ảnh 2

Bên cạnh đó, các chỉ số truyền thông của bộ phim Trường Tương Tư luôn đạt mốc cao. Trên Weibo, chủ đề về phim cũng như các diễn viên thu hút hàng trăm triệu lượt tương tác. Với các mạng video online như Tencent Video, IQIYI, Youku phim gần chạm mốc nửa tỷ lượt xem.

Có thể nói, Trường Tương Tư đã giúp Dương Tử lấy lại danh tiếng sau Trầm Vụn Hương Phai và Nữ Bác Sĩ Tâm Lý. Thậm chí, cô nàng còn được cho là đã bỏ xa kỳ phùng địch thù của mình là Địch Lệ Nhiệt Ba. Khả năng diễn xuất và nhan sắc của Dương Tử đều thăng hạng thấy rõ ở Trường Tương Tư.

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent - Ảnh 3

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent - Ảnh 4

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

 

Đặng Vi bật khóc nức nở sau khi diễn cảnh tỏ tình với Dương Tử trong Trường Tương Tư

Đặng Vi bật khóc nức nở sau khi diễn cảnh tỏ tình với Dương Tử trong Trường Tương Tư

Trong phân cảnh tỏ tình của Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) dành cho Tiểu Yêu (Dương Tử), Đặng Vi đã không kìm được nước mắt vì lời thoại quá cảm động.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Trường Tương Tư sao hoa ngữ sac châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Đặng Vi bật khóc nức nở sau khi diễn cảnh tỏ tình với Dương Tử trong Trường Tương Tư

Đặng Vi bật khóc nức nở sau khi diễn cảnh tỏ tình với Dương Tử trong Trường Tương Tư

Dương Tử lập chiến công, mang đến thành tích khủng cho dự án Trường Tương Tư

Dương Tử lập chiến công, mang đến thành tích khủng cho dự án Trường Tương Tư

Lộ ảnh quá khứ với giao diện bad boy của 'người tình màn ảnh' Dương Tử, khác xa một trời một vực với hiện tại

Lộ ảnh quá khứ với giao diện bad boy của 'người tình màn ảnh' Dương Tử, khác xa một trời một vực với hiện tại

Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

‘Người tình màn ảnh’ của Dương Tử không nhận ra bản thân sau màn hóa trang thành nhân vật bị tra tấn dã man trong Trường Tương Tư

‘Người tình màn ảnh’ của Dương Tử không nhận ra bản thân sau màn hóa trang thành nhân vật bị tra tấn dã man trong Trường Tương Tư

Một chiếc áo hai số phận của Dương Tử trong Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành

Một chiếc áo hai số phận của Dương Tử trong Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 53 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn