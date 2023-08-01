Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent

Kể từ khi lên sóng đến nay, dự án Trường Tương Tư luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Chính vì thế, dự án liên tục lập nhiều thành tích khủng trong top các bảng xếp hạng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư vừa phá mốc 32.000 nhiệt độ tại nền tảng Tencent Video. Điều này đồng nghĩa với việc bộ phim đã chính thức lập kỷ lục mới về mức nhiệt phim truyền hình nhanh nhất năm 2023 của Tencent Video.

Bên cạnh đó, các chỉ số truyền thông của bộ phim Trường Tương Tư luôn đạt mốc cao. Trên Weibo, chủ đề về phim cũng như các diễn viên thu hút hàng trăm triệu lượt tương tác. Với các mạng video online như Tencent Video, IQIYI, Youku phim gần chạm mốc nửa tỷ lượt xem.

Có thể nói, Trường Tương Tư đã giúp Dương Tử lấy lại danh tiếng sau Trầm Vụn Hương Phai và Nữ Bác Sĩ Tâm Lý. Thậm chí, cô nàng còn được cho là đã bỏ xa kỳ phùng địch thù của mình là Địch Lệ Nhiệt Ba. Khả năng diễn xuất và nhan sắc của Dương Tử đều thăng hạng thấy rõ ở Trường Tương Tư.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.