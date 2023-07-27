Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư đã lập một thành tích trên đấu trường quốc tế. Điều mà trước nay Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được.

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Không thể phủ nhận sức hút vượt trội của cô nàng khi những bộ phim có cô nàng tham gia đều dẫn đầu các bảng xếp hạng về nhiệt xem.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài nhận định cho rằng Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên có 2 bộ phim truyền hình dẫn đầu trên Netflix. Được biết, 2 bộ phim người này nói đến là Thả Thí Thiên Hạ và Vụng Trộm Không Thể Giấu. Theo đó, dự án Thả Thí Thiên Hạ ngay khi phát sóng trên nền tảng Netflix đã vươn lên top 1 ở bảng xếp hạng Netflix khu vực Đài Loan, Hồng Kông và nhiều khu vực khác... Trước khi phim lên sóng tại nội địa Trung Quốc thì phim đã được bán bản quyền cho cho Asian TV của Hàn Quốc.

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu ngay khi vừa lên sóng đã được Netflix mua bản quyền phát sóng. Ngay khi được lên sóng trên nền tảng này còn dẫn đầu bảng xếp hạng các phim ăn khách. Không những thế, Triệu Lộ Tư đã có bài đăng đầu tiên đạt 1 triệu lượt tim trên mạng xã hội Instagram. Thành tích này đã cho thấy danh tiếng của Triệu Lộ Tư đang ngày càng lên cao sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu. Với thân hình đáng yêu và nét diễn xuất phù hợp của cô trong một thể loại vai thế mạnh đã phần nào khiến bộ phim đạt nhiều thành tích tốt. Theo đó, đây là lí do khiến vai diễn của cô trong phim đạt top 1 về mức độ quan tâm trên các bảng xếp hạng.

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