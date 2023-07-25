Triệu Lộ Tư nâng tầm địa vị nhờ vai nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Sao quốc tế 25/07/2023 10:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư trên trang mạng xã hội nhờ vai nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu đã trở thành cơn sốt trong mùa hè năm nay. Bộ phim đã cứu tên tuổi của Triệu Lộ Tư một bàn thua trông thấy sau thất bại thảm hại của dự án Hậu Lãng lên sóng trước đó.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư đã có bài đăng đầu tiên đạt 1 triệu lượt tim trên mạng xã hội Instagram. Thành tích này đã cho thấy danh tiếng của Triệu Lộ Tư đang ngày càng lên cao sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Triệu Lộ Tư nâng tầm địa vị nhờ vai nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 1

Mặc dù ban đầu, phim bị chê tơi tả vì sử dụng motif tình yêu thanh xuân đã quá cũ. Tuy nhiên, với nguyên tác tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Trúc Dĩ kể về mối tình lãng mạn của nữ chính Tang Trĩ, phim vẫn đạt được thành tích khủng và dẫn đầu bảng Datawin với nhiều quảng cáo.

Triệu Lộ Tư nâng tầm địa vị nhờ vai nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 2

Với thân hình đáng yêu và nét diễn xuất phù hợp của cô trong một thể loại vai thế mạnh đã phần nào khiến bộ phim đạt nhiều thành tích tốt. Theo đó, đây là lí do khiến vai diễn của cô trong phim đạt top 1 về mức độ quan tâm trên Vlinkage với 9.18 điểm. Trên bảng xếp hạng Vân hợp lượt xem phim vượt mốc 50 triệu view/ ngày.

Triệu Lộ Tư nâng tầm địa vị nhờ vai nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 3

Có thể nói, từ sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư có tương lai rộng mở hơn khi nhiều dự án sẽ mời cô tham gia sắp tới.

Triệu Lộ Tư nâng tầm địa vị nhờ vai nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 4

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.

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