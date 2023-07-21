Lý do sâu xa Triệu Lộ Tư bị gắn mác 'trà xanh' là do Vu Chính hãm hại?

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 nổi bật nhờ loạt bộ phim liên tục được lên sóng, hợp tác cùng nhiều diễn viên có tiếng tăm trong giới. Tuy nhiên, nổi tiếng quá nhanh, cô nàng lại vướng vô số scandal liên quan đến đàn anh đàn chị trong nghề. Chỉ sau một đêm, từ một cô gái sở hữu nhan sắc ngọt ngào và được yêu mến, cô lại bị gán danh "trà xanh", trở thành nhân vật bị ghét nhất trên các diễn đàn mạng.

Khi biết Triệu Lộ Tư rời chương trình để tham gia bộ phim ấy, Vu Chính đã thẳng thắn chất vấn Triệu Lộ Tư trước mặt mọi người rằng: “Cô nghĩ bộ phim đó có thể hot nổi sao?”. Câu hỏi này đã khiến cô nàng xấu hổ lúng túng và lo lắng đến nỗi xé chiếc khăn trải bàn.

Tuy nhiên, một cư dân mạng đã có bài viết đưa ra lý do thực sự khiến Triệu Lộ Tư lại bị gắn mác ‘trà xanh’. Theo đó, Triệu Lộ Tư đã từng từ bỏ một chương trình liên quan đến ‘diễn xuất’ của Vu Chính để đến với Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn.

Không những thế, ‘vị biên kịch’ này còn gặp riêng Triệu Lộ Tư hạ thấp bộ phim và nói thà rằng cô ở lại quay show của anh ta may ra còn nhận được một vai diễn nhỏ nào đó trong Ngọc Lâu Xuân. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn từ bỏ chương trình để gia nhập đoàn phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn.

Không may cho Vu Chính, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn đã trở thành cơn sốt vào thời điểm đó và đưa tên tuổi Triệu Lộ Tư đến gần khán giả. Lúc này, Vu Chính đã vào xem Wechat của Triệu Lộ Tư nhưng không thấy thông tin gì về cô nàng nên tự cho rằng cô đã xóa bạn anh. Chính vì thế, Vu Chính đã tức giận đăng bài ám chỉ Triệu Lộ Tư ‘ăn cháo đá bát’ khiến cô bị bạo lực mạng.

Lúc này PLV của nàng tiểu hoa lên tiếng giải thích Triệu Lộ Tư đã đóng thông tin tất cả bạn bè chứ không riêng gì Vu Chính. Lúc này, Vu Chính lại đổ lỗi cho người khác đưa thông tin giả chuyện Triệu Lộ Tư chặn anh và im lặng coi như chưa có gì xảy ra.

Thời điểm Triệu Lộ Tư bị chỉ trích vì được cho là ‘cọ nhiệt’ Tiêu Chiến thì Vu Chính đã đăng tải ảnh xao lá trà xanh, tách trà xanh như lời ẩn ý nói về Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, anh ta không thừa nhận chuyện việc mình đang ám chỉ nói xấu hay nhỏ to về đàn em.

Sau đó, cư dân mạng đã đào lại chuyện xảy ra hồi tháng 09/2020. Trong đó, Vu Chính chê bai Triệu Lộ Tư trong nhóm bạn bè rằng cô nàng nổi tiếng lên thì xóa bạn bè với nam biên kịch.

Vào tháng 11/2020, Vu Chính đãng tải bài viết với nội dung bên phía Triệu Lộ Tư đã tìm đến "hỏi tội" anh. Tuy nhiên, anh cho biết không có ý nói về nữ diễn viên hô Triệu, tất cả đều do bên ekip của cô hiểu lầm mà thôi, nghe theo những lý lẽ không hay trên mạng rồi suy đoán lung tung. Anh không ngại đề cập đến tên của Triệu Lộ Tư trong bài viết và khen cô là một người nổi bật nhất nhì giới giải trí về cả diễn xuất lẫn ngoại hình, chắc chắn có cơ hội đột phá.

Trong bài viết đó, ông còn nói ông chủ của Triệu Lộ Tư đã gọi điện thoại cho mình và ông cảm thấy chuyện này thật nực cười. Mặc dù có tức giận nhưng ông xét thấy đối phương không phải là diễn viên, không có kinh nghiệm làm người nổi tiếng và cũng không biết xử lý những chuyện tiêu cực.