'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư khiến dân tình mê mẩn với tạo hình dân quốc trong phim mới

Sao quốc tế 11/07/2023 12:05

Mới đây, dự án Đêm Tối Và Bình Minh tung ra loạt poster nhân vật trong buổi tuyên truyền phim. Theo đó, tạo hình cảnh sát dân quốc của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư khiến dân tình hết lời khen ngợi.

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, tên tuổi nam chính Trần Triết Viễn đã gây sốt cộng đồng mạng. Số lượng fan của anh chàng tăng vọt và có khả năng vươn lên trở thành ‘đỉnh lưu’. Chính vì nhiệt lượng tăng vọt nên anh chàng có cơ hội được nhiều dự án tốt tìm đến.

'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư khiến dân tình mê mẩn với tạo hình dân quốc trong phim mới - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án có đề tài dân quốc Đêm Tối Và Bình Minh (tên tiếng Trung: Ám Dạ Dữ Lê Minh) đã được nền tảng IQIYI công bố dàn diễn viên chính thức. Theo đó, dự án do Trần Triết Viễn và Nhiếp Viễn đóng chính. Ngoài ra còn có các diễn viên khác như: Hình Phi, Diêu An Na, Vương Chính Văn,…

'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư khiến dân tình mê mẩn với tạo hình dân quốc trong phim mới - Ảnh 2'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư khiến dân tình mê mẩn với tạo hình dân quốc trong phim mới - Ảnh 3

Đáng chú ý, thông qua ảnh poster nhân vật cũng như ảnh leak trong buổi tuyên truyền phim Đêm Tối Và Bình Minh, Trần Triết Viễn đã khiến nhiều khán giả phát sốt với nhan sắc mãn nhãn, cực ngầu trong tạo hình chàng cảnh sát dân quốc.

'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư khiến dân tình mê mẩn với tạo hình dân quốc trong phim mới - Ảnh 4'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư khiến dân tình mê mẩn với tạo hình dân quốc trong phim mới - Ảnh 5'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư khiến dân tình mê mẩn với tạo hình dân quốc trong phim mới - Ảnh 6'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư khiến dân tình mê mẩn với tạo hình dân quốc trong phim mới - Ảnh 7

Được biết, Đêm Tối Và Bình Minh lấy bối cảnh Thượng Hải năm 1949. Thời điểm này xảy ra một loạt những vụ án kỳ bí, rắc rối phức tạp, trận chiến sinh tử nổ ra. Hai nhân vật Lộ Chính Dương (Nhiếp Viễn) và Lâm Thiếu Bạch (Trần Triết Viễn) bắt tay hợp tác bảo vệ sự an toàn của thành phố.

Có thể thấy, tên tuổi của Trần Triết Viễn thăng hạng hơn hẳn sau sự bùng nổ của Vụng Trộm Không Thể Giấu. Anh chàng có cơ hội được đóng chính cùng dự án lớn với những tên tuổi nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ trong Đêm Tối Và Bình Minh. Điều khiến công chúng bất ngờ hơn là anh chàng còn giữ vị trí nhất phiên trong dự án chính kịch. Nhiều khán giả kỳ vọng anh chàng sẽ có bước chuyển mới trong sự nghiệp sau khi dự án này lên sóng.

'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư khiến dân tình mê mẩn với tạo hình dân quốc trong phim mới - Ảnh 8

Trần Triết Viễn gia nhập làng giải trí năm 2015 thông qua chương trình tạp kỹ King of Pop, sau đó chính thức ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nam Mr. Bio. Một năm sau, anh rẽ hướng sang diễn viên với bộ phim Bí Quả. Tham gia đóng chính không ít nhưng cho đến nay Trần Triết Viễn chỉ có hai dự án được đánh giá ổn áp nhất đó là Bí Mật Nơi Góc Tối và Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lập thành tích khủng trên đấu trường quốc tế

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lập thành tích khủng trên đấu trường quốc tế

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã chính thức khép lại nhưng vẫn tiếp tục lập thành tích khủng trên đấu trường quốc tế.

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