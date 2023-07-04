Chưa kịp chia tay Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đã vội 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi, netizen phản đối dữ dội vì một điều?

Sao quốc tế 04/07/2023 15:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trần Triết Viễn sắp sửa 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi trong dự án Cây Ô Liu Màu Trắng. Dân tình đã phản đối dữ dội trước màn kết hợp này.

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, nam chính Trần Triết Viễn đã nâng cao vị thế trong lòng công chúng. Chính vì thế, nhiều cơ hội về các dự án phim ảnh cũng mở ra đối với nam diễn viên.

Chưa kịp chia tay Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đã vội 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi, netizen phản đối dữ dội vì một điều? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cây Ô Liu Màu Trắng đang chuẩn bị khai máy trong tháng 7 năm nay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Trần Triết Viễn và Trịnh Tưu Hoằng đóng chính.

Chưa kịp chia tay Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đã vội 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi, netizen phản đối dữ dội vì một điều? - Ảnh 2

Ngay khi thông tin này đưa ra đã nhận không ít ý kiến trái chiều của khán giả. Theo đó, nhiều người cho rằng Trần Triết Viễn không phù hợp với hình tượng nam chính của dự án này, thậm chí quá khác xa với nguyên tác.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng đây là dự án có đề tài liên quan đến quân sự. Trần Triết Viễn lẫn Trịnh Tưu Hoằng chỉ là những diễn viên mới nên ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất chưa đủ trình để tham gia dự án khó nhằn này.

Chưa kịp chia tay Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đã vội 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi, netizen phản đối dữ dội vì một điều? - Ảnh 3

Thậm chí, nữ chính Trịnh Tưu Hoằng còn có tên tuổi kém nổi, cô chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ lấn sân diễn xuất. Được biết, cô nàng được chú ý vài năm trước với vai nữ chính trong bộ phim Thiên Kim Háo Sắc. Chính vì thế, nhiều khán giả không đủ tin tưởng vào diễn xuất của nữ chính lẫn nam chính ở tin đồn này.

Chưa kịp chia tay Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đã vội 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi, netizen phản đối dữ dội vì một điều? - Ảnh 4

Cây Ô Liu Màu Trắng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi, dự kiến sẽ có 40 tập. Nội dung xoay quanh chuyện tình giữa một nữ phóng viên truyền hình vệ tinh và kỹ sư gỡ mìn kiêm tình nguyện viên. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa 2 người xảy ra khi cô phóng viên Tống Nhiễm gặp nguy hiểm trong lúc thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn ở miền Đông Trung Quốc. Trước tình thế cấp bách, Tống Nhiễm đã được Lý Toản cứu thoát.

Chưa kịp chia tay Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đã vội 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi, netizen phản đối dữ dội vì một điều? - Ảnh 5

Sau những lần chạm mặt, cả hai đã xảy ra 'phản ứng hóa học'. Lý Toản nhận ra bên ngoài dáng vẻ mạnh mẽ và dũng cảm của nữ phóng viên là một cô gái yếu đuối. Tình cảm của cả hai chớm nở cũng là lúc cuộc tấn công bằng bom bất ngờ xuất hiện. Đôi trẻ bị chia cắt và mất liên lạc. Tuy nhiên sau nhiều lần nỗ lực tìm kiếm và gác bỏ những hiểu lầm trong quá khứ, cuối cùng Lý Toản và Tống Nhiễm trở về bên nhau.

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