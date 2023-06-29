Những hình ảnh 'đáng để quên đi' của Mã Bá Khiên và Trần Triết Viễn trước khi trở thành 'anh em chí cốt' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Sao quốc tế 29/06/2023 12:07

Trước khi trở thành mối quan hệ 'anh em chí cốt', 'em rể - anh vợ' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn và Mã Bá Khiên đã từng hợp tác với nhau trong bộ phim Thám Tử Phố Tàu lên sóng năm 2020.

Kể từ khi lên sóng, dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu với sự tham gia của Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn, Mã Bá Khiên ngày càng giữ nhiệt quan tâm từ phía công chúng. Bên cạnh những tình tiết hấp dẫn trong phim, những câu chuyện hậu trường bên lề cũng khiến công chúng tò mò.

Những hình ảnh 'đáng để quên đi' của Mã Bá Khiên và Trần Triết Viễn trước khi trở thành 'anh em chí cốt' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ loạt hình ảnh quá khứ từng xuất hiện trên màn ảnh cùng nhau của Trần Triết Viễn và Mã Bá Khiên. Được biết, trước khi trở thành mối quan hệ 'anh em chí cốt', 'em rể - anh vợ' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn và Mã Bá Khiên đã từng hợp tác với nhau trong bộ phim Thám Tử Phố Tàu lên sóng năm 2020.

Những hình ảnh 'đáng để quên đi' của Mã Bá Khiên và Trần Triết Viễn trước khi trở thành 'anh em chí cốt' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 2

Những video đầu tiên hai anh chàng chung khung hình với nhau đã xuất hiện từ cuối năm 2019 khi cả hai đang quảng bá cho bộ phim này. Bên cạnh đó, nhiều khán giả đã không khỏi ‘cười xỉu’ trước tạo hình khá ‘nữ tính’ trên phim trường của cặp bạn thân này. Thậm chí, còn trêu đùa đây là hình ảnh đáng để quên đi của cả hai.

Những hình ảnh 'đáng để quên đi' của Mã Bá Khiên và Trần Triết Viễn trước khi trở thành 'anh em chí cốt' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 3

Nói về dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu, kể từ khi có thông tin diễn viên, Mã Bá Khiên bị số đông fan nguyên tác thẳng thừng chê bai tạo hình lẫn vẻ ngoài quá chênh lệch khi vào vai Tang Diên. Tuy nhiên, khi phim chính thức ra mắt khán giả, bỏ qua những lời chê vì phần lồng tiếng chưa ổn định, gu ăn mặc có phần già hơn tuổi thì diễn xuất tự nhiên, hài hước của Mã Bá Khiên trong vai Tang Diên lại là điểm sáng.

Những hình ảnh 'đáng để quên đi' của Mã Bá Khiên và Trần Triết Viễn trước khi trở thành 'anh em chí cốt' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 4

Trong đó, những phân cảnh Tang Diên tranh cãi với em gái Tang Trĩ được nhận xét diễn tốt, hài hước nhưng không lố, thể hiện đúng chất một anh trai trước mặt thì trẻ con, tranh giành với em gái từng chút một, nhưng đằng sau lại luôn âm thầm quan tâm cô.

Những hình ảnh 'đáng để quên đi' của Mã Bá Khiên và Trần Triết Viễn trước khi trở thành 'anh em chí cốt' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 5

Không ít khán giả hài hước cho biết, họ nhanh chóng “quay xe” chuyển từ ghét sang yêu nhân vật này. Nhờ vậy, từ khóa tìm kiếm Mã Bá Khiên vượt mặt cặp chính Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn để tạm dẫn đầu trong bảng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu

Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu

Vừa qua, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã tổ chức buổi họp báo quảng bá sau 1 tuần phim lên sóng chính thức. Tuy nhiên, 'anh trai' của Triệu Lộ Tư lại bất ngờ vắng mặt trong sự kiện này.

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