Lý do khán giả không ủng hộ 'tình cũ màn ảnh' của Triệu Lộ Tư đóng chính Khó Dỗ Dành dù ngoại hình gần giống với nhân vật Tang Diên?

Ngay khi dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính lên sóng, nhiều khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao về dàn cast chính của dự án Khó Dỗ Dành . Được biết, dự án này sẽ kể riêng về câu chuyện của Tang Diên anh trai nhân vật Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư).

Tuy nhiên, những tập rằng đây, nhiều khán giả đã ‘quay xe’ vì nhân vật Tang Diên cho Mã Bá Khiên thủ vai đã mang đến nhiều ấn tượng bởi lối diễn xuất tốt, tự nhiên, thể hiện được tốt vai trò anh trai của nữ chính. Thậm chí, Mã Bá Khiên còn chiếm luôn cả spotlight của hai nhân vật chính là Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khi là diễn viên có chỉ số Wechat cao nhất phim, vượt mốc 200 triệu.

Theo đó, khi Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng, nhân vật thủ vai Tang Diên là Mã Bá Khiên nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì tạo hình và nhan sắc không phù hợp với mô tả trong tiểu thuyết.

Vì ở Vụng Trộm Không Thể Giấu, nhân vật Tang Diên chỉ là nhân vật phụ thì có thể chấp nhận được Mã Bá Khiên thủ vai. Còn ở dự án Khó Dỗ Dành, Tang Diên là nhân vật chính nên nhiều khán giả có sự đòi hỏi cao hơn về ngoại hình lẫn diễn xuất của sao nam thủ vai.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin La Nhất Châu có khả năng cao được chọn vào vai nhân vật Tang Diên trong Khó Dỗ Dành. Theo đó, nhân vật Tang Diên trong nguyên tác được mô tả là cao 1m87, tóc đen, lông mày rậm, sống mũi cao, khi cười lộ ra lúm đồng tiền bên môi phải. Về phần La Nhất Châu cũng có chiều cao 1m85 và có hầu hết những đặc điểm như mô tả nên là ứng cử viên sáng giá khi vào vai Tang Diên.

Nhiều khán giả lại cho rằng nếu xét về ngoại hình thì La Nhất Châu phù hợp nhưng xét về diễn xuất cần phải xem xét lại. Được biết, gần đây, dự án Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu lên sóng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cặp đôi. Nếu Triệu Lộ Tư bị chê diễn xuất một màu, quá lố thì anh chàng bị chê diễn xuất gượng gạo, biểu cảm hạn chế và dễ rơi vào cảnh đơ. Ở trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả vui, buồn, tức giận hay lúc bình thường thì La Nhất Châu chỉ giữ nguyên một kiểu biểu cảm với gương mặt đờ đẫn.

Khó Dỗ Dành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung kể về mối tình thanh mai trúc mã của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Trước đó có thông tin nữ chính sẽ do Vương Sở Nhiên đảm nhận. Nhân vật Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xinh đẹp có quá khứ bị kiểm soát và chịu nhiều ấm ức. Còn Tang Diên là một chàng trai lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng dành sự quan tâm, ấm áp dành cho nữ chính.

Vì ám ảnh quá khứ mà Dĩ Phàm tự ti khi đối diện với tình cảm mà mình dành cho Tang Diên để rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng sau này, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, bản thân Dĩ Phàm lúc này cũng đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định gạt bỏ đi tất cả và làm theo trái tim mình mách bảo.