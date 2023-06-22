Trần Triết Viễn bị Triệu Lộ Tư hãm hại, 'phơi bày' hết nhan sắc thật trong hậu trường Vụng Trộm Không Thể Giấu

Sao quốc tế 22/06/2023 14:05

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước hình ảnh tiết lộ nhan sắc thật của Trần Triết Viễn qua màn hình điện thoại của Triệu Lộ Tư.

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn luôn giữ nhiệt cao từ khi lên sóng dù diễn xuất nhận về nhiều lời chê bai. Nếu diễn xuất của nữ chính Triệu Lộ Tư được cho là đang cố 'gồng' để đóng vai 'tiểu quỉ' Tang Trĩ tinh quái nhưng ngây thơ thì nam chính Trần Triết Viễn cũng bị đánh giá là quá nghiêm túc, thiếu đi sự ngọt ngào và quyến rũ cần có của Đoàn Gia Hứa.

Trần Triết Viễn bị Triệu Lộ Tư hãm hại, 'phơi bày' hết nhan sắc thật trong hậu trường Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 1

Không những thế, mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước hình ảnh tiết lộ nhan sắc thật của Trần Triết Viễn khi không có photoshop. Trong ảnh, Triệu Lộ Tư đang giơ điện thoại lên chụp hình Trần Triết Viễn, tuy nhiên, màn hình điện thoại lại ‘phơi bày’ nhan sắc thật của anh chàng. So với vẻ ngoài điển trai, thư sinh trên màn ảnh, nhan sắc của anh chàng lại trông kém sắc và gương mặt cứng đờ.

Trần Triết Viễn bị Triệu Lộ Tư hãm hại, 'phơi bày' hết nhan sắc thật trong hậu trường Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 2

Ngay từ khi công bố tạo hình khi hóa thân thành nhân vật Đoàn Gia Hứa, Trần Triết Viễn thường xuyên bị chê quê mùa trong kiểu tóc ‘bổ luống’, thân hình gầy gò và khuôn mặt quá non không toát lên được thần thái của nam chính.

Trần Triết Viễn bị Triệu Lộ Tư hãm hại, 'phơi bày' hết nhan sắc thật trong hậu trường Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 3

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.

 

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Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn công bố lịch lên sóng chính thức, netizen bày tỏ hy vọng một điều?

Mới đây, dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã tung loạt poster nhân vật và công bố lịch lên sóng chính thức.

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