Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã qua kiểm duyệt và được cấp giấy phép lên sóng. Theo đó, bộ phim sẽ bao gồm 25 tập và sẽ chiếu vào kì nghỉ hè năm nay, khoảng tháng 7, khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc.

Thông tin này khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng thích thú vì mùa hè này lại có cơ hội được thưởng thức một dự án học đường. Bên cạnh đó, nhiều khán giả vô cùng háo hức vì vừa chia tay Tôn Đầu Đầu (nhân vật của Triệu Lộ Tư trong Hậu Lãng) sẽ được thấy cô nàng trên màn ảnh nhỏ với dự án mới. Một số khác lại bày tỏ hy vọng Triệu Lộ Tư sẽ có tiến bộ về diễn xuất trong phim lần này và không nhận về những lời chê trách ‘một màu’ như dự án vừa lên sóng.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tinh cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau. Tình cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.