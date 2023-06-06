Triệu Lộ Tư và 'mẹ ruột màn ảnh' thân thiết từ trong phim đến ngoài đời, nhan sắc ngày càng giống nhau

Sao quốc tế 06/06/2023 14:03

Nữ diễn viên Tăng Lê được chú ý trên màn ảnh nhỏ thời gian gần đây khi có mối lương duyên nhiều lần vào vai diễn người mẹ của Triệu Lộ Tư trên phim ảnh và cũng khá thân thiết ở ngoài đời.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Tăng Lê gây chú ý với khán giả màn ảnh nhỏ khi góp mặt vào những vai diễn trong Tinh Hán Xán Lạn, Phù Đồ Duyên, Vụng Trộm Không Thể Giấu,…Đặc biệt, mỹ nhân còn được dân tình gọi là ‘mẹ của Triệu Lộ Tư’ khi có mối lương duyên nhiều lần vào vai diễn người mẹ của cô nàng trên phim ảnh và cũng khá thân thiết ở ngoài đời.

Triệu Lộ Tư và 'mẹ ruột màn ảnh' thân thiết từ trong phim đến ngoài đời, nhan sắc ngày càng giống nhau - Ảnh 1

Mới đây, ‘hai mẹ con’ đã cùng nhau tham gia chương trình Xin Chào Thứ Bảy. Không thể phủ nhận được rằng dù ở trên phim hay ngoài đời, Tăng Lê và Triệu Lộ Tư đều sở hữu ngoại hình khiến bao người ngưỡng mộ.

Triệu Lộ Tư và 'mẹ ruột màn ảnh' thân thiết từ trong phim đến ngoài đời, nhan sắc ngày càng giống nhau - Ảnh 2

Thậm chí, có nhiều cư dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư và Tăng Lê giống như mẹ con ngoài đời vì visual quá giống nhau. Một người đẹp mặn mà, quyến rũ người còn lại thì trẻ trung, đáng yêu. Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi màn hợp tác của 'hai mẹ con' ở Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Triệu Lộ Tư và 'mẹ ruột màn ảnh' thân thiết từ trong phim đến ngoài đời, nhan sắc ngày càng giống nhau - Ảnh 3Triệu Lộ Tư và 'mẹ ruột màn ảnh' thân thiết từ trong phim đến ngoài đời, nhan sắc ngày càng giống nhau - Ảnh 4

Dù đã bước sang độ tuổi 42 nhưng 'mẹ của Triệu Lộ Tư' vẫn sở hữu nhan sắc lẫn visual đỉnh cao khiến dân tình mê mẩn. Bên cạnh đó, dân tình ngưỡng mộ vóc dáng hoàn hảo miễn chê không kém cạnh các ‘đàn em’ tiểu hoa mới nổi hiện nay.

Triệu Lộ Tư và 'mẹ ruột màn ảnh' thân thiết từ trong phim đến ngoài đời, nhan sắc ngày càng giống nhau - Ảnh 5

Tăng Lê từng theo học Học viện Hý kịch Trung Ương và là bạn học với dàn mỹ nhân đình đám Hoa Ngữ như Chương Tử Di, Hồ Tịnh, Viên Tuyền, Mai Đình, Tần Hải Lộ…Người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2000. Vẻ đẹp và khí chất như tiên nữ của Tăng Lê khi ấy khiến biết bao người phải rung động, mê mẩn.

Triệu Lộ Tư và 'mẹ ruột màn ảnh' thân thiết từ trong phim đến ngoài đời, nhan sắc ngày càng giống nhau - Ảnh 6

Sau đó cô tham gia diễn xuất trong một số tựa phim truyền hình trước khi bắt đầu được khán giả chú ý đến. Kỹ năng diễn xuất của Tăng Lê rất "chắc tay", dễ dàng lay động và chạm đến cảm xúc của người xem. Nữ diễn viên có thể thể hiện rất nhiều vai diễn kinh điển trong nhiều năm kể từ khi ra mắt, có thể thấy rằng cô ấy rất tâm huyết với công việc của mình, luôn nỗ lực hết mình trong từng vai diễn.

Triệu Lộ Tư và 'mẹ ruột màn ảnh' thân thiết từ trong phim đến ngoài đời, nhan sắc ngày càng giống nhau - Ảnh 7

Dù góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng dường như tên tuổi riêng của Tăng Lê không thể bật lên. Nữ diễn viên dường như cũng không màng đến điều ấy mà hướng đến trường phái thực lực. Suốt sự nghiệp, Tăng Lê chưa bao giờ tự tạo hay bị vướng vào scandal, từng bước dựa vào năng lực thực sự của mình trong suốt ngần ấy năm để đi đến hiện tại. Tinh thần đáng ngưỡng mộ như thế này quả là hiếm có trong ngành công nghiệp giải trí ngày nay.

Triệu Lộ Tư đổi ekip tạo hình vì nhiều lần bị chê vẻ ngoài 'lạ lẫm'

Triệu Lộ Tư đổi ekip tạo hình vì nhiều lần bị chê vẻ ngoài 'lạ lẫm'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đã đổi ekip tạo hình vì nhiều lần bị tranh cãi về vẻ ngoài 'lạ lẫm'.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng Lê Triệu Lộ Tư Tinh hán xán lạn Vụng trộm không thể giấu sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư đổi ekip tạo hình vì nhiều lần bị chê vẻ ngoài 'lạ lẫm'

Triệu Lộ Tư đổi ekip tạo hình vì nhiều lần bị chê vẻ ngoài 'lạ lẫm'

Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream?

Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream?

Triệu Lộ Tư hóa tiểu thư đài các trong tạo hình dân quốc, netizen quyết tâm cản trở cô nàng một điều?

Triệu Lộ Tư hóa tiểu thư đài các trong tạo hình dân quốc, netizen quyết tâm cản trở cô nàng một điều?

Triệu Lộ Tư quyết tâm xóa bỏ hình ảnh 'cô em ngọt ngào' với 'giao diện' mới lạ nhưng nhận 'gạch đá' từ netizen

Triệu Lộ Tư quyết tâm xóa bỏ hình ảnh 'cô em ngọt ngào' với 'giao diện' mới lạ nhưng nhận 'gạch đá' từ netizen

Phim của Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận thành tích khủng nhưng không được netizen công nhận

Phim của Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận thành tích khủng nhưng không được netizen công nhận

Triệu Lộ Tư trong mắt của những người trong đoàn phim Hậu Lãng, liệu có thực sự tốt đẹp?

Triệu Lộ Tư trong mắt của những người trong đoàn phim Hậu Lãng, liệu có thực sự tốt đẹp?

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 28 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 37 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu