Triệu Lộ Tư và 'mẹ ruột màn ảnh' thân thiết từ trong phim đến ngoài đời, nhan sắc ngày càng giống nhau

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Tăng Lê gây chú ý với khán giả màn ảnh nhỏ khi góp mặt vào những vai diễn trong Tinh Hán Xán Lạn, Phù Đồ Duyên, Vụng Trộm Không Thể Giấu,…Đặc biệt, mỹ nhân còn được dân tình gọi là ‘mẹ của Triệu Lộ Tư ’ khi có mối lương duyên nhiều lần vào vai diễn người mẹ của cô nàng trên phim ảnh và cũng khá thân thiết ở ngoài đời.

Mới đây, ‘hai mẹ con’ đã cùng nhau tham gia chương trình Xin Chào Thứ Bảy. Không thể phủ nhận được rằng dù ở trên phim hay ngoài đời, Tăng Lê và Triệu Lộ Tư đều sở hữu ngoại hình khiến bao người ngưỡng mộ.

Thậm chí, có nhiều cư dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư và Tăng Lê giống như mẹ con ngoài đời vì visual quá giống nhau. Một người đẹp mặn mà, quyến rũ người còn lại thì trẻ trung, đáng yêu. Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi màn hợp tác của 'hai mẹ con' ở Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Dù đã bước sang độ tuổi 42 nhưng 'mẹ của Triệu Lộ Tư' vẫn sở hữu nhan sắc lẫn visual đỉnh cao khiến dân tình mê mẩn. Bên cạnh đó, dân tình ngưỡng mộ vóc dáng hoàn hảo miễn chê không kém cạnh các ‘đàn em’ tiểu hoa mới nổi hiện nay.

Tăng Lê từng theo học Học viện Hý kịch Trung Ương và là bạn học với dàn mỹ nhân đình đám Hoa Ngữ như Chương Tử Di, Hồ Tịnh, Viên Tuyền, Mai Đình, Tần Hải Lộ…Người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2000. Vẻ đẹp và khí chất như tiên nữ của Tăng Lê khi ấy khiến biết bao người phải rung động, mê mẩn.

Sau đó cô tham gia diễn xuất trong một số tựa phim truyền hình trước khi bắt đầu được khán giả chú ý đến. Kỹ năng diễn xuất của Tăng Lê rất "chắc tay", dễ dàng lay động và chạm đến cảm xúc của người xem. Nữ diễn viên có thể thể hiện rất nhiều vai diễn kinh điển trong nhiều năm kể từ khi ra mắt, có thể thấy rằng cô ấy rất tâm huyết với công việc của mình, luôn nỗ lực hết mình trong từng vai diễn.

Dù góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng dường như tên tuổi riêng của Tăng Lê không thể bật lên. Nữ diễn viên dường như cũng không màng đến điều ấy mà hướng đến trường phái thực lực. Suốt sự nghiệp, Tăng Lê chưa bao giờ tự tạo hay bị vướng vào scandal, từng bước dựa vào năng lực thực sự của mình trong suốt ngần ấy năm để đi đến hiện tại. Tinh thần đáng ngưỡng mộ như thế này quả là hiếm có trong ngành công nghiệp giải trí ngày nay.