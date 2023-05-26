Triệu Lộ Tư quyết tâm xóa bỏ hình ảnh 'cô em ngọt ngào' với 'giao diện' mới lạ nhưng nhận 'gạch đá' từ netizen

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Cô nàng thường gắn liền với những hình ảnh ngọt ngào, phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, mới đây, nàng tiểu hoa gây xôn xao cộng đồng mạng vì cách trang điểm phá cách mới của mình.

Theo đó, từ khóa ‘Triệu Lộ Tư đổi kiểu trang điểm’ đang trở thành từ khóa được bàn luận cao nhất hiện nay. Được biết, trong buổi livestream quảng bá cho 1 thương hiệu mỹ phẩm, cô nàng xuất hiện với hình ảnh đậm chất Y2K, khoác lên mình chiếc váy bò dáng quây cùng lối makeup tông nude khác lạ. Cách makeup đậm và sắc sảo này trước giờ hiếm khi nào Triệu Lộ Tư thử qua.

Sự thay đổi phong cách trang điểm của Triệu Lộ Tư nhận về nhiều bình luận khác nhau. Một số khán giả cho rằng với kiểu trang điểm của Triệu Lộ Tư, cách đánh mắt đậm, đánh khối nền, phối màu son môi óng ánh, tổng thể gương mặt toát lên nét đẹp ấn tượng hơn, cá tính và quyền lực hơn hẳn.

Tuy nhiên, một số khác lại chê bai phong cách trang điểm này của cô nàng. Theo đó, họ cho rằng mặt Triệu Lộ Tư trông to hơn với kiểu này. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng mắt cô nàng khá bé mà viền eyeliner đậm như thế trông rất kì. Có thể một phần vì đã quen với hình ảnh ‘em gái kẹo ngọt’ của Triệu Lộ Tư nên vẫn có một số ý kiến trái chiều về phong cách mới này.

Đối với hình ảnh mới của Triệu Lộ Tư, những ngôi sao đình đám của Hàn Quốc và Âu Mỹ cũng đã từng thử qua. Nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư đổi makeup giống với hình ảnh của Lee Hyo Ri vào thời điểm quảng bá 10 Minutes của 17 năm về trước.

Ngay từ thập kỷ trước, huyền thoại Kpop đã chứng minh thời trang của mình đi trước thời gian với cách makeup nude khói cực kì sành điệu. Thời gian gần đây, kiểu makeup mắt khói - son nude bỗng hot trở lại. Lee Hyo Ri tái hiện bản thân trong quá khứ và nhận về vô vàn lời khen. Nhiều idol Kpop cũng ‘đu’ theo trend này rất thành công.