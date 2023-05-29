Vừa qua, Triệu Lộ Tư đã tham gia buổi livestream để quảng bá sản phẩm cho nhãn hàng do cô làm đại diện. Theo đó, cô nàng diện một chiếc đầm bó sát, tóc tết 2 bím vô cùng đáng yêu. Chuyện không có gì để nói nếu trong góc quay toàn cảnh, tỉ lệ cơ thể cùng chiều dài của đôi chân lại hoàn toàn trái ngược với những bức ảnh nàng tiểu hoa từng đăng lên trong cuộc sống hằng ngày.

Cộng đồng mạng chỉ trích sôi nổi vì phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đã photoshop chân cô nàng quá đà. Ngay lập tức, phòng làm việc của cô nàng đã đăng tải đoạn video khẳng định không hề photoshop chân của Triệu Lộ Tư, chỉ là góc máy gây hiểu nhầm.

Gần đây, Triệu Lộ Tư cũng tung loạt ảnh đi dụ lịch khoe vẻ ngoài tươi tắn tắn cùng vóc dáng mảnh mai, đôi chân thon dài miên man vạn người mê. Tuy nhiên, một netizen tinh mắt vô tình soi ra được cô nàng đã photoshop thu nhỏ chân đến nỗi bắp chân bị méo như bị dị dạng. Mặc dù phòng làm việc của cô nàng đã tung video đính chính do góc máy nhưng vẫn không làm hài lòng được người hâm mộ.

Theo nhiều netizen cho rằng nói về vấn đề photoshop quá đà dẫn đến bị lỗi thì không ai qua được Triệu Lộ Tư. Trước đó, Triệu Lộ Tư đã đăng tải bức ảnh selfie trước gương. Điều đáng nói là trong bức ảnh này nàng tiểu hoa chỉnh sửa quá đà đến mức khiến tấm rèm phía sau bị cong.

Có người cho rằng đây là hành động cố ý của Triệu Lộ Tư nhằm thu hút nhiệt từ dân mạng. Nhưng cũng có ý kiến bày tỏ phải chăng nàng tiểu hoa đăng nhầm ảnh nên mới dẫn đến việc bị chê cười thế này.