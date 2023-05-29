Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream?

Sao quốc tế 29/05/2023 15:01

Trong buổi livestream quảng bá sản phẩm cho nhãn hàng Triệu Lộ Tư đã gây tranh cãi khi để lộ chiều dài của đôi chân lại hoàn toàn trái ngược với những bức ảnh cô nàng từng đăng tải trước đó.

Vừa qua, Triệu Lộ Tư đã tham gia buổi livestream để quảng bá sản phẩm cho nhãn hàng do cô làm đại diện. Theo đó, cô nàng diện một chiếc đầm bó sát, tóc tết 2 bím vô cùng đáng yêu. Chuyện không có gì để nói nếu trong góc quay toàn cảnh, tỉ lệ cơ thể cùng chiều dài của đôi chân lại hoàn toàn trái ngược với những bức ảnh nàng tiểu hoa từng đăng lên trong cuộc sống hằng ngày.

Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream? - Ảnh 1Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream? - Ảnh 2Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream? - Ảnh 3Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream? - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream? - Ảnh 5Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream? - Ảnh 6Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream? - Ảnh 7

Cộng đồng mạng chỉ trích sôi nổi vì phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đã photoshop chân cô nàng quá đà. Ngay lập tức, phòng làm việc của cô nàng đã đăng tải đoạn video khẳng định không hề photoshop chân của Triệu Lộ Tư, chỉ là góc máy gây hiểu nhầm.

Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream? - Ảnh 8Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream? - Ảnh 9

Gần đây, Triệu Lộ Tư cũng tung loạt ảnh đi dụ lịch khoe vẻ ngoài tươi tắn tắn cùng vóc dáng mảnh mai, đôi chân thon dài miên man vạn người mê. Tuy nhiên, một netizen tinh mắt vô tình soi ra được cô nàng đã photoshop thu nhỏ chân đến nỗi bắp chân bị méo như bị dị dạng. Mặc dù phòng làm việc của cô nàng đã tung video đính chính do góc máy nhưng vẫn không làm hài lòng được người hâm mộ.

Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream? - Ảnh 10

Theo nhiều netizen cho rằng nói về vấn đề photoshop quá đà dẫn đến bị lỗi thì không ai qua được Triệu Lộ Tư. Trước đó, Triệu Lộ Tư đã đăng tải bức ảnh selfie trước gương. Điều đáng nói là trong bức ảnh này nàng tiểu hoa chỉnh sửa quá đà đến mức khiến tấm rèm phía sau bị cong.

Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream? - Ảnh 11

Có người cho rằng đây là hành động cố ý của Triệu Lộ Tư nhằm thu hút nhiệt từ dân mạng. Nhưng cũng có ý kiến bày tỏ phải chăng nàng tiểu hoa đăng nhầm ảnh nên mới dẫn đến việc bị chê cười thế này.

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