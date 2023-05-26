Triệu Lộ Tư hóa tiểu thư đài các trong tạo hình dân quốc, netizen quyết tâm cản trở cô nàng một điều?

Sao quốc tế 26/05/2023 19:05

Xuất hiện với tạo hình tiểu thư đài các thời dân quốc, Triệu Lộ Tư được dân tình hết lời khen ngợi về nhan sắc nhưng lại bị cản trở làm một điều.

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 của làng giải trí hiện nay. Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn vào năm 2022, cô nàng có nhiều cơ hội phủ sóng rộng rãi trên mặt trận phim ảnh lẫn các quảng cáo, sự kiện.

Triệu Lộ Tư hóa tiểu thư đài các trong tạo hình dân quốc, netizen quyết tâm cản trở cô nàng một điều? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Triệu Lộ Tư với tạo hình dân quốc trong đoạn video quảng cáo thương hiệu. Có thể thấy, cô nàng diện bộ váy trắng tây âu khéo khoe vòng eo thon cùng chiếc cổ cao thanh thoát. Vốn có gương mặt tròn xinh đẹp, cùng vẻ dịu dàng, trong trẻo nhưng không kém phần kiêu sa, lộng lẫy, Triệu Lộ Tư được khen ngợi có nhan sắc tựa như một tiểu thư cổ điển giàu có. Thậm chí, các fan hâm mộ còn hi vọng thấy được cô nàng trong một bộ phim dân quốc trong thời gian sắp tới.

Triệu Lộ Tư hóa tiểu thư đài các trong tạo hình dân quốc, netizen quyết tâm cản trở cô nàng một điều? - Ảnh 2Triệu Lộ Tư hóa tiểu thư đài các trong tạo hình dân quốc, netizen quyết tâm cản trở cô nàng một điều? - Ảnh 3Triệu Lộ Tư hóa tiểu thư đài các trong tạo hình dân quốc, netizen quyết tâm cản trở cô nàng một điều? - Ảnh 4Triệu Lộ Tư hóa tiểu thư đài các trong tạo hình dân quốc, netizen quyết tâm cản trở cô nàng một điều? - Ảnh 5Triệu Lộ Tư hóa tiểu thư đài các trong tạo hình dân quốc, netizen quyết tâm cản trở cô nàng một điều? - Ảnh 6

Tuy nhiên, một số khán lại phản đối vì e ngại diễn xuất ‘một màu’ của Triệu Lộ Tư sẽ không ra được nét tính cách của nhân vật thời dân quốc. Gần đây, dự án Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư chính thức lên sóng. Tuy nhiên, cô nàng bị ‘ném đá’ vì bê nguyên nét diễn cũ ở các phim trước vào phim này.

Triệu Lộ Tư hóa tiểu thư đài các trong tạo hình dân quốc, netizen quyết tâm cản trở cô nàng một điều? - Ảnh 7

Thậm chí, cô nàng vẫn chưa làm chủ cảm xúc, diễn khá khoa trương khi bày tỏ cảm xúc qua các hành động như nhăn mặt, cau mày khiến khán giả ngao ngán. Điều này đã khiến rating của phim bị tuột dốc không phanh.

 

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