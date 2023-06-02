Triệu Lộ Tư đổi ekip tạo hình vì nhiều lần bị chê vẻ ngoài 'lạ lẫm'

Sao quốc tế 02/06/2023 10:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đã đổi ekip tạo hình vì nhiều lần bị tranh cãi về vẻ ngoài 'lạ lẫm'.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư trở thành ngôi sao lưu lượng dẫn đầu dàn tiểu hoa sinh sau 95. Cô nàng được khen có nhiều tác phẩm hot, biết cách tạo phản ứng couple với bạn diễn và hình tượng ngọt ngào được yêu thích.

Triệu Lộ Tư đổi ekip tạo hình vì nhiều lần bị chê vẻ ngoài 'lạ lẫm' - Ảnh 1

Tuy nhiên, nhan sắc của Triệu Lộ Tư luôn là vấn đề gây tranh cãi lớn khi cô nàng nhiều lần bị dân tình soi ra được cô nàng đã photoshop quá đà chứ không hề thon gọn như phòng làm việc đăng tải. Bên cạnh đó, những tạo hình gần đây của cô nàng luôn là vấn đề tranh cãi lớn vì lộ khuyết điểm hoặc quá 'dừ' so với tuổi thật.

Triệu Lộ Tư đổi ekip tạo hình vì nhiều lần bị chê vẻ ngoài 'lạ lẫm' - Ảnh 2Triệu Lộ Tư đổi ekip tạo hình vì nhiều lần bị chê vẻ ngoài 'lạ lẫm' - Ảnh 3

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đã đổi ekip tạo hình của cô nàng. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều tranh cãi về tạo hình của cô nàng trong buổi livestream gần đây.

Triệu Lộ Tư đổi ekip tạo hình vì nhiều lần bị chê vẻ ngoài 'lạ lẫm' - Ảnh 4

Theo đó, Triệu Lộ Tư đã tham gia buổi livestream để quảng bá sản phẩm cho nhãn hàng do cô làm đại diện. Theo đó, cô nàng diện một chiếc đầm bó sát, tóc tết 2 bím lộ khuyết điểm ngoại hình trông có vẻ tăng cân quá đà. Bên cạnh đó, trong góc quay toàn cảnh, tỉ lệ cơ thể cùng chiều dài của đôi chân lại hoàn toàn trái ngược với những bức ảnh nàng tiểu hoa từng đăng lên trong cuộc sống hằng ngày.

Triệu Lộ Tư đổi ekip tạo hình vì nhiều lần bị chê vẻ ngoài 'lạ lẫm' - Ảnh 5

Cộng đồng mạng chỉ trích sôi nổi vì phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đã photoshop chân cô nàng quá đà. Ngay lập tức, phòng làm việc của cô nàng đã đăng tải đoạn video khẳng định không hề photoshop chân của Triệu Lộ Tư, chỉ là góc máy gây hiểu nhầm nhưng vẫn không làm hài lòng người hâm mộ.

 

Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream?

Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi với đôi chân 'diệu kỳ' trên sóng livestream?

Trong buổi livestream quảng bá sản phẩm cho nhãn hàng Triệu Lộ Tư đã gây tranh cãi khi để lộ chiều dài của đôi chân lại hoàn toàn trái ngược với những bức ảnh cô nàng từng đăng tải trước đó.

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