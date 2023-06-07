Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa được săn đón nhiều nhất trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Cô nàng liên tục nhận được dự án phim mới từ cổ trang cho tới hiện đại. Tuy nhiên, diễn xuất của nàng tiểu hoa này luôn là vấn đề gây tranh cãi vì hầu như diễn xuất ‘trăm phim như một’ và hầy như không có nét đột phá.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về việc thoát ra khỏi vùng an toàn, Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng đáp lại bản thân không thích thoát ra vùng an toàn: "Trước giờ tôi vẫn luôn ở trong vùng an toàn. Tôi rất không thích ra khỏi vùng an toàn của mình vì tôi không thể để bản thân thấy không thoải mái. Nếu không thoải mái thì tôi sẽ muốn chạy trốn. Tôi rất hài lòng với mọi thứ mình đang có nên không muốn phải bước ra khỏi vùng an toàn. Đây là cuộc sống của tôi mà."

Một số khán giả đồng tình quan điểm này của Triệu Lộ Tư vì một diễn viên nên học cách diễn tốt những vai diễn trong tầm tay mình trước rồi hẵng nghĩ đến việc chuyển đổi sang hình tượng và thể loại phim khác.

Tuy nhiên, một số khác lại bắt bẽ Triệu Lộ Tư rằng vấn đề không phải muốn thoát ra vùng an toàn hay không vì ngay cả những vai diễn ‘an toàn’ cô nàng cũng diễn một cách lố lăng và đầy sạn. Họ khẳng định có thể không cần ra vùng an toàn nhưng phải tìm hiểu kĩ về tính cách nhân vật để không diễn xuất một cách hời hợt.

Gần đây, dự án Hậu lãng mới lên sóng của Triệu Lộ Tư nhận về nhiều tranh cãi về diễn xuất của cô nàng. Được biết, trong phim, Triệu Lộ Tư vào vai Tôn Đầu Đầu - một nữ tập sự theo nghề thầy thuốc cổ truyền, dùng sức trẻ để cống hiến cho y học. Tuy vậy, diễn xuất của ‘thánh nữ xuyên không’ một lần nữa gây tranh cãi khi được nhận xét là bê nguyên xi từ các vai diễn trước đây vào phim mới.

Là một kiểu nhân vật nhẹ nhàng, thuộc dạng trí thức nhưng Đầu Đầu vẫn được thể hiện dạng ‘ngốc bạch ngọt’ một cách công nghiệp. Ngoài ra, nữ diễn viên vẫn chưa làm chủ cảm xúc, diễn khá khoa trương khi bày tỏ cảm xúc qua các hành động như nhăn mặt, cau mày khiến khán giả ngao ngán.

Hiện tại, đoạn trả lời phỏng vấn ‘không thích thoát ra khỏi vùng an toàn’ của Triệu Lộ Tư vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.