Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về việc thoát ra khỏi vùng an toàn, Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng đáp lại bản thân không thích thoát ra vùng an toàn: "Trước giờ tôi vẫn luôn ở trong vùng an toàn. Tôi rất không thích ra khỏi vùng an toàn của mình vì tôi không thể để bản thân thấy không thoải mái. Nếu không thoải mái thì tôi sẽ muốn chạy trốn. Tôi rất hài lòng với mọi thứ mình đang có nên không muốn phải bước ra khỏi vùng an toàn. Đây là cuộc sống của tôi mà."