Cùng là 'nữ thần thanh xuân', Triệu Lộ Tư phải học tập diễn xuất của 'mỹ nhân kém nổi hơn' này dài dài

Sao quốc tế 07/06/2023 14:08

Có phim lên sóng cùng thời điểm, cùng là 'nữ thần thanh xuân' nhưng diễn xuất của Triệu Lộ Tư cần phải học hỏi 'mỹ nhân kém nổi hơn' này dài dài.

Những ngày qua, dự án Thắp Sáng Em do Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đóng chính đã chính thức lên sóng, thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Mới đây, từ khóa ‘Duyên khán giả của Chương Nhược Nam’ bất ngờ lọt top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo.

Cùng là 'nữ thần thanh xuân', Triệu Lộ Tư phải học tập diễn xuất của 'mỹ nhân kém nổi hơn' này dài dài - Ảnh 1

Theo đó, trong bộ phim, Chương Nhược Nam đã chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi nhan sắc ngọt ngào, diễn xuất tự nhiên. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng đặt lên bàn cân so sánh giữa Chương Nhược Nam và Triệu Lộ Tư trong dự án Hậu Lãng đang lên sóng cùng thời điểm.

Cùng là 'nữ thần thanh xuân', Triệu Lộ Tư phải học tập diễn xuất của 'mỹ nhân kém nổi hơn' này dài dài - Ảnh 2

Nhiều người cho rằng, Triệu Lộ Tư mang danh là nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 và có nhiều dự án hot nhưng diễn xuất một màu, nét diễn lố lăng, cố tỏ ra dễ thương. Thậm chí, họ còn khẳng định Triệu Lộ Tư nên học hỏi diễn xuất của Chương Nhược Nam.

Cùng là 'nữ thần thanh xuân', Triệu Lộ Tư phải học tập diễn xuất của 'mỹ nhân kém nổi hơn' này dài dài - Ảnh 3

Bên cạnh đó, theo thống kê mới nhất của Vlinkage, phim Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam lọt top 5 phim truyền hình có chỉ số cao nhất hiện nay cùng với Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư dù không được quảng bá rầm rộ nhưng vẫn đạt thành tích tốt.

Cùng là 'nữ thần thanh xuân', Triệu Lộ Tư phải học tập diễn xuất của 'mỹ nhân kém nổi hơn' này dài dài - Ảnh 4

Trang 163 từng nhận xét, việc Chương Nhược Nam thể hiện thành công các vai có tâm lí phức tạp là điểm nổi bật giúp cô tỏa sáng. Trước đó, cô nàng từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như: Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông, Nửa Hiệp Cơ Trí , Hôn Lễ Của Em.... Diễn xuất tự nhiên, mượt mà của nữ diễn viên được tạp chí Trung Quốc ưu ái với các danh xưng như ‘Nữ thần thanh xuân’, ‘Mối tình đầu’.

Cùng là 'nữ thần thanh xuân', Triệu Lộ Tư phải học tập diễn xuất của 'mỹ nhân kém nổi hơn' này dài dài - Ảnh 5

Thắp Sáng Em chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Thời Gian Như Hẹn của tác giả Tiêu Lộ. Nội dung xoay quanh chuyện tình của nữ chính Từ Lai (Chương Nhược Nam) và chàng lính cứu hỏa Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình). Trong một trận động đất, Cận Thời Xuyên và chú chó nghiệp vụ của mình đã cứu được Từ Lai và để an ủi sau khi tai nạn, anh đã đồng ý một lời ước hẹn 10 năm cùng cô.

Cùng là 'nữ thần thanh xuân', Triệu Lộ Tư phải học tập diễn xuất của 'mỹ nhân kém nổi hơn' này dài dài - Ảnh 6

Mười năm sau, Từ Lai giờ đây đã học thành tài và trở thành phóng viên nổi tiếng. Cả hai có dịp gặp lại nhau nhưng Cận Thời Xuyên không còn nhớ ước hẹn năm xưa, thậm chí còn hiểu lầm Từ Lai là một phóng viên vô lương tâm. Trong một lần nọ, Cận Thời Xuyên xây dựng đội ngũ chó nghiệp vụ cho việc tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, Từ Lai đã có dịp hợp tác cùng anh với tư cách là huấn luận viên nổi tiếng. Trong quá trình làm việc và cùng nhau trải qua nhiều lần cứu viện nguy hiểm, Từ Lai đã chứng minh được năng lực của mình. Cả hai dần thấu hiểu nhau hơn để từ đó phải lòng đối phương.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Chương Nhược Nam Hậu Lãng Thắp Sáng Em sao hoa ngữ

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