Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn công bố lịch lên sóng chính thức, netizen bày tỏ hy vọng một điều?

Sao quốc tế 16/06/2023 14:26

Mới đây, dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã tung loạt poster nhân vật và công bố lịch lên sóng chính thức.

Mới đây, dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đã công bố lịch lên sóng chính thức vào ngày 20/6 tới trên nền tảng Youku. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng tung ra loạt poster nhân vật khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn công bố lịch lên sóng chính thức, netizen bày tỏ hy vọng một điều? - Ảnh 1Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn công bố lịch lên sóng chính thức, netizen bày tỏ hy vọng một điều? - Ảnh 2Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn công bố lịch lên sóng chính thức, netizen bày tỏ hy vọng một điều? - Ảnh 3Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn công bố lịch lên sóng chính thức, netizen bày tỏ hy vọng một điều? - Ảnh 4Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn công bố lịch lên sóng chính thức, netizen bày tỏ hy vọng một điều? - Ảnh 5

Trước đó, dự án đã chính thức vượt mốc 1,9 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Youku. Điều này cho thấy sự mong đợi của khán giả ở tác phẩm thể loại lãng mạn, có màu sắc thanh xuân vườn trường.

Theo nhiều khán giả, Vụng Trộm Không Thể Giấu của của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lên sóng thời điểm này sẽ phải đối đầu với 2 tác phẩm là Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình - Tống Dật (dự kiến lên sóng ngày 18/6) và Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải - Cổ Lực Na Trát (lên sóng ngày 21/6).

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn công bố lịch lên sóng chính thức, netizen bày tỏ hy vọng một điều? - Ảnh 6

Bên cạnh đó, nhiều khán giả bày tỏ hy vọng Triệu Lộ Tư sẽ có tiến bộ về diễn xuất trong phim lần này. Được biết, dự án Hậu Lãng lên sóng gần đây, cô nhận về nhiều lời chê bai về khả năng nhập vai “10 phim như một”. Cô luôn sử dụng biểu cảm quá lố, trợn mắt, nhíu mày khiến nhân vật trở nên mờ nhạt và thiếu chiều sâu. Dù diễn xuất vô hồn, không cảm xúc, thoại không rõ lời nhưng Triệu Lộ Tư chưa thực sự nỗ lực trau dồi. Trên màn ảnh, cô luôn xinh đẹp nhưng điều này không đủ khỏa lấp cho khả năng diễn xuất tệ.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn công bố lịch lên sóng chính thức, netizen bày tỏ hy vọng một điều? - Ảnh 7

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tinh cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn công bố lịch lên sóng chính thức, netizen bày tỏ hy vọng một điều? - Ảnh 8

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau. Tình cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.

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