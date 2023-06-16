Mới đây, dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã công bố lịch lên sóng chính thức vào ngày 20/6 tới trên nền tảng Youku. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng tung ra loạt poster nhân vật khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Theo nhiều khán giả, Vụng Trộm Không Thể Giấu của của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lên sóng thời điểm này sẽ phải đối đầu với 2 tác phẩm là Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình - Tống Dật (dự kiến lên sóng ngày 18/6) và Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải - Cổ Lực Na Trát (lên sóng ngày 21/6).

Trước đó, dự án đã chính thức vượt mốc 1,9 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Youku. Điều này cho thấy sự mong đợi của khán giả ở tác phẩm thể loại lãng mạn, có màu sắc thanh xuân vườn trường.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả bày tỏ hy vọng Triệu Lộ Tư sẽ có tiến bộ về diễn xuất trong phim lần này. Được biết, dự án Hậu Lãng lên sóng gần đây, cô nhận về nhiều lời chê bai về khả năng nhập vai “10 phim như một”. Cô luôn sử dụng biểu cảm quá lố, trợn mắt, nhíu mày khiến nhân vật trở nên mờ nhạt và thiếu chiều sâu. Dù diễn xuất vô hồn, không cảm xúc, thoại không rõ lời nhưng Triệu Lộ Tư chưa thực sự nỗ lực trau dồi. Trên màn ảnh, cô luôn xinh đẹp nhưng điều này không đủ khỏa lấp cho khả năng diễn xuất tệ.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tinh cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau. Tình cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.