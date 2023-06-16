Triệu Lộ Tư sắp tái hợp với 'tình cũ màn ảnh' sau Trường Ca Hành khiến netizen vô cùng hào hứng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rèm Ngọc Châu Sa đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án nhắm tới Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng đã khiến khán giả vô cùng phấn khích trước thông tin tái hợp của cặp đôi này sau Trường Ca Hành.

Được biết, trước đó, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh từng có dịp hợp tác cùng nhau trong bộ phim cổ trang ăn khách Trường Ca Hành. Trong đó, cặp đôi phụ Hạo Đô (Lưu Vũ Ninh) và Lý Lạc Yên (Triệu Lộ Tư) nhận được sự yêu thích không hề kém cạnh cặp chính nhờ sự kết hợp ăn ý. Cả 2 khi sánh đôi cạnh nhau không chỉ phản ứng hóa học bùng nổ mà mang đến cho người xem cảm giác couple vừa ngọt ngào vừa lãng mạn.

Rèm Ngọc Châu Sa được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên, gồm có 38 tập. Bộ phim có nội dung kể về Đoan Ngọ, một nữ tử đánh hành nghề bắt ngọc trai, vô tình gặp nguy hiểm và được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay giúp đỡ. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý. Sau nhiều sóng gió, Đoan Ngọ gặp lại Trương Phổ Nhiên và nảy sinh tình cảm.

Bộ phim nhận được khá nhiều sự yêu thích của người hâm mộ vì kịch bản cuốn hút, đặc sắc. Bên cạnh đó, tạo hình của nhân vật nam nữ chính cũng rất được mong đợi. Tuy nhiên vẫn phải đợi xác nhận chính thức từ phía đoàn phim và hai diễn viên.