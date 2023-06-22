Tác giả của nguyên tác phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư đóng chính đang gây sốt chỉ mới 20 tuổi

Sao quốc tế 22/06/2023 09:11

Ít ai biết, tác giả nguyên tác Vụng Trộm Không Thể Giấu chỉ mới 20 tuổi. Câu chuyện yêu thầm của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) được lấy cảm hứng từ chính bản thân tác giả.

Những ngày qua, dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đóng chính đã chính thức lên sóng. Bên cạnh những thông tin liên quan đến dàn cast chính thì những tin tức ngoài lề cũng được khán giả quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một thông tin thú vị liên quan đến tác giả của nguyên tác Vụng Trộm Không Thể Giấu. Theo đó, ít ai biết, tác giả Trúc Dĩ chỉ mới 20 tuổi. Câu chuyện yêu thầm của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) được lấy cảm hứng từ chính bản thân Trúc Dĩ. Ngoài đời thực, Trúc Dĩ cũng gặp được Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) nhưng sau này bị mất liên lạc. Vì vậy, cô đã viết lại bộ truyện này như để lưu giữ giấc mơ thiếu nữ của mình.

Tác giả của nguyên tác phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư đóng chính đang gây sốt chỉ mới 20 tuổi - Ảnh 1

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Trúc Dĩ đã cho ‘ra lò’ loạt cuốn tiểu thuyết ngôn tình đứng top 1 Tấn Giang, đồng thời cũng bán được nhiều bản quyền IP để chuyển thể thành truyện tranh và phim truyền hình. Bên cạnh Vụng Trộm Không Thể, Trúc Dĩ còn một IP nữa đang được đông đảo khán giả đón chờ là Khó Dỗ Dành, hiện chưa chốt nam nữ chính.

Tác giả của nguyên tác phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư đóng chính đang gây sốt chỉ mới 20 tuổi - Ảnh 2

Ngoài ra, bộ phim Khi Anh Chạy Về Phía Em được chuyển thể từ tiểu thuyết Cô Ấy Bị Bệnh Không Nhẹ của Trúc Dĩ với vai chính thuộc về Chu Dực Nhiên và Trương Miểu Di cũng đang được lên sóng trên nền tảng Youku.

Tác giả của nguyên tác phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư đóng chính đang gây sốt chỉ mới 20 tuổi - Ảnh 3

Vụng Trộm Không Thể Giấu có nội dung kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tình cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Tác giả của nguyên tác phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư đóng chính đang gây sốt chỉ mới 20 tuổi - Ảnh 4

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau. Tình cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.

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