'Tình mới màn ảnh' của Triệu Lộ Tư thường tìm vai diễn mới từ chính tin đồn của mình

Sao quốc tế 20/06/2023 11:02

'Tình mới màn ảnh' của Triệu Lộ Tư cho biết anh thường xuyên xem tin đồn mình có trong dự án mới nào mặc dù bản thân anh còn chưa nghe đến tên phim.

Trần Triết Viễn là một trong những sao nam trẻ đang lên của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Thời gian gần đây, anh chàng gây chú ý khi đóng chính với Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Dự án này chính thức lên sóng vào ngày 20/6 trên nền tảng Youku.

'Tình mới màn ảnh' của Triệu Lộ Tư thường tìm vai diễn mới từ chính tin đồn của mình - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài phỏng vấn thú vị liên quan đến Trần Triết Viễn. Theo đó, anh chàng cho biết anh thường xuyên xem tin đồn mình có trong dự án mới nào mặc dù bản thân anh còn chưa nghe đến tên phim. Tuy nhiên thay vì bác bỏ tin đồn, Trần Triết Viễn lại âm thầm đi tìm hiểu về kịch bản và nhân vật của dự án đó. Nếu thấy hợp, nam diễn viên sẽ nhờ nhân viên nghe ngóng để tiến cử mình cho đoàn phim.

"Bây giờ khi tìm dự án phim mới, bọn em hay xem list phim (sắp khai máy) trên các tài khoản blogger, hợp thì mới đi tìm đoàn phim" - Trần Triết Viễn chia sẻ.

'Tình mới màn ảnh' của Triệu Lộ Tư thường tìm vai diễn mới từ chính tin đồn của mình - Ảnh 2

Mặc dù có tên tuổi được công chúng chú ý gần đây nhưng Trần Triết Viễn vẫn đánh mất hình tượng trước công chúng bởi những phát ngôn phản cảm trong quá khứ. Theo đó, thời điểm anh chàng khoảng 16, 17 tuổi đã có những phát ngôn tục tĩu, nhạy cảm về vấn đề quan hệ tình dục. Anh thậm chí còn viết: "Có chỗ nào phá thai mà không cần phải có quy định hạn chế không?".

'Tình mới màn ảnh' của Triệu Lộ Tư thường tìm vai diễn mới từ chính tin đồn của mình - Ảnh 3

Bên cạnh đó, dân tình còn đào lại đoạn video Trần Triết Viên kéo tay bạn diễn để cô chạm vào phần bụng của mình, khiến nữ diễn viên giật mình rụt tay lại ngay lập tức. Hành động này bị cho là quấy rối, khiến nam diễn viên nhận phải nhiều chỉ trích.

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