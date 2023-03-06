Trần Triết Viễn và Trương Tịnh Nghi lần đầu nên duyên trong dự án đề tài quân sự, dân tình nhiệt liệt phản đối vì một lý do?

Sao quốc tế 06/03/2023 19:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cây Ô Liu Màu Trắng sẽ do Trần Triết Viễn và Trương Tịnh Nghi đóng chính. Ngay khi thông tin này đưa ra đã nhận không ít ý kiến trái chiều của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cây Ô Liu Màu Trắng đang thảo luận lựa chọn Trần Triết ViễnTrương Tịnh Nghi đóng chính. Ngay khi thông tin này đưa ra đã nhận không ít ý kiến trái chiều của khán giả. Theo đó, nhiều người cho rằng Trần Triết Viễn không phù hợp với hình tượng nam chính của dự án này, thậm chí quá khác xa với nguyên tác.

Trần Triết Viễn và Trương Tịnh Nghi lần đầu nên duyên trong dự án đề tài quân sự, dân tình nhiệt liệt phản đối vì một lý do? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng đây là dự án có đề tài liên quan đến quân sự. Trần Triết Viễn và Trương Tịnh Nghi chỉ là những diễn viên mới nên ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất chưa đủ trình để tham gia dự án khó nhằn này.

Trần Triết Viễn và Trương Tịnh Nghi lần đầu nên duyên trong dự án đề tài quân sự, dân tình nhiệt liệt phản đối vì một lý do? - Ảnh 2

Cây Ô Liu Màu Trắng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi, dự kiến sẽ có 40 tập. Nội dung xoay quanh chuyện tình giữa một nữ phóng viên truyền hình vệ tinh và kỹ sư gỡ mìn kiêm tình nguyện viên. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa 2 người xảy ra khi cô phóng viên Tống Nhiễm gặp nguy hiểm trong lúc thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn ở miền Đông Trung Quốc. Trước tình thế cấp bách, Tống Nhiễm đã được Lý Toản cứu thoát.

Trần Triết Viễn và Trương Tịnh Nghi lần đầu nên duyên trong dự án đề tài quân sự, dân tình nhiệt liệt phản đối vì một lý do? - Ảnh 3

Sau những lần chạm mặt, cả hai đã xảy ra 'phản ứng hóa học'. Lý Toản nhận ra bên ngoài dáng vẻ mạnh mẽ và dũng cảm của nữ phóng viên là một cô gái yếu đuối. Tình cảm của cả hai chớm nở cũng là lúc cuộc tấn công bằng bom bất ngờ xuất hiện. Đôi trẻ bị chia cắt và mất liên lạc. Tuy nhiên sau nhiều lần nỗ lực tìm kiếm và gác bỏ những hiểu lầm trong quá khứ, cuối cùng Lý Toản và Tống Nhiễm trở về bên nhau.

 

Vương Nhất Bác chuẩn bị tái hợp với Trương Tịnh Nghi trong dự án mới của đạo diễn Vô Danh, gây tranh cãi dữ dội vì một lý do không ngờ?

Vương Nhất Bác chuẩn bị tái hợp với Trương Tịnh Nghi trong dự án mới của đạo diễn Vô Danh, gây tranh cãi dữ dội vì một lý do không ngờ?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vương Nhất Bác và Trương Tịnh Nghi sẽ tái hợp trong dự án điện ảnh Nhân Ngư. Được biết, dự án phim này được cầm trịch bởi đạo diễn của phim Vô Danh.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Tịnh Nghi Trần Triết Viễn Cây Ô Liu Màu Trắng sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác chuẩn bị tái hợp với Trương Tịnh Nghi trong dự án mới của đạo diễn Vô Danh, gây tranh cãi dữ dội vì một lý do không ngờ?

Vương Nhất Bác chuẩn bị tái hợp với Trương Tịnh Nghi trong dự án mới của đạo diễn Vô Danh, gây tranh cãi dữ dội vì một lý do không ngờ?

Trương Tịnh Nghi sắp sửa 'nên duyên' với Hồ Nhất Thiên trong dự án đề tài trọng sinh, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này?

Trương Tịnh Nghi sắp sửa 'nên duyên' với Hồ Nhất Thiên trong dự án đề tài trọng sinh, netizen nhiệt liệt phản đối vì lý do này?

Trương Tịnh Nghi dám làm một điều mà không phải những nàng tiểu hoa lứa 95 nào cũng làm được?

Trương Tịnh Nghi dám làm một điều mà không phải những nàng tiểu hoa lứa 95 nào cũng làm được?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi công bố lịch phát sóng tại Hàn Quốc, netizen khẳng định chắc nịch một điều?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi công bố lịch phát sóng tại Hàn Quốc, netizen khẳng định chắc nịch một điều?

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bất ngờ cùng nhau nhận tin vui khiến fan couple phấn khích

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bất ngờ cùng nhau nhận tin vui khiến fan couple phấn khích

Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao?

Trần Phi Vũ bị chỉ trích khi làm hành động này dành cho Trương Tịnh Nghi và La Vân Hi, thực hư ra sao?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 51 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 12 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 17 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới