Triệu Lộ Tư sẽ góp giọng cùng 'ông hoàng nhạc ngọt' cho OST đầu tiên của Vụng Trộm Không Thể Giấu

Sao quốc tế 20/06/2023 10:07

Bên cạnh thông tin Vụng Trộm Không Thể Giấu sắp sửa lên sóng vào ngày 20/6 thì thông tin Triệu Lộ Tư sẽ góp giọng cùng 'ông hoàng nhạc ngọt' cho OST đầu tiên của bộ phim đã khiến fan vô cùng phấn khích.

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đóng chính đã thu hút sự quan tâm của khán giả khi sắp sửa lên sóng vào ngày 20/6 trên nền tảng Youku.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền 1 tin vui dành cho fan của bộ phim trước thềm lên sóng. Theo đó, weibo chính thức của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã công bố OST chủ đề mang tên Chỉ Muốn Âm Thầm Giấu Anh Đi. Đặc biệt, ca khúc này sẽ do nữ chính Triệu Lộ Tư kết hợp cùng 'ông hoàng nhạc ngọt' Uông Tô Lang trình bày. Trước đó, cả hai từng song ca cùng nhau ca khúc Vạn Vật Hấp Dẫn và lên top 1 trending Douyin vì màn ghép tim không khớp nhau.

Triệu Lộ Tư sẽ góp giọng cùng 'ông hoàng nhạc ngọt' cho OST đầu tiên của Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 1

Bên cạnh đó, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng chính thức phá mốc 4.5 triệu lượt đặt xem trước. Điều này đồng nghĩa với việc bộ phim trở thành phim hiện ngẫu có lượt đặt xem trước top 1 trong lịch sử của Youku.

Triệu Lộ Tư sẽ góp giọng cùng 'ông hoàng nhạc ngọt' cho OST đầu tiên của Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 2

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tinh cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Triệu Lộ Tư sẽ góp giọng cùng 'ông hoàng nhạc ngọt' cho OST đầu tiên của Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 3

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau. Tình cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.

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