Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã chính thức lên sóng vào ngày 20/6. Trái với mong đợi của khán giả, tạo hình và diễn xuất của cặp đôi chính không được lòng số đông khán giả vì không phù hợp với nguyên tác, diễn xuất gượng gạo.

Trước thềm lên sóng, nam phụ Tang Diên ( Mã Bá Khiên ) là anh trai của nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) khiến nhiều tác giả tức giận nhất. Đa số đều cho rằng phía nhà sản xuất chọn diễn viên không phù hợp với hình tượng trong nguyên tác, phá hỏng nhân vật “Tang đầu bảng”. Ngay cả nam diễn viên Mã Bá Khiên cũng phải hứng chịu làn sóng tức giận của khán giả.

Tuy nhiên, sau khi lên sóng 4 tập đầu tiên, Mã Bá Khiên từng bị chê nhiều nhất lại được Cnet quay xe khen ngợi hết lời. Theo đó, họ cho rằng anh chàng có diễn xuất tự nhiên, ổn áp hơn so với cặp đôi chính. Thậm chí, họ còn cho rằng có khi Mã Bá Khiên là người có khả năng cứu cả bộ phim.

Bên cạnh đó, theo lý giải của nhiều khán giả rất có thể nhà sản xuất lựa chọn người đóng vai Tang Diên dựa theo góc nhìn của em gái Tang Trĩ. Theo đó, trong nguyên tác, trong mắt Tang Trĩ anh trai vừa xấu người vừa xấu tính nên Mã Bá Khiên vào vai Tang Diên là phù hợp nhất.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tinh cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau. Tình cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.