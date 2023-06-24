Nhiều khán giả cảm thấy mất hứng với tạo hình lẫn diễn xuất của nhân vật Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư thủ vai. Nhiều khán giả đánh giá ngoại hình, tuổi tác cô không còn phù hợp với vai Tang Trĩ, mặc dù việc đóng những vai trẻ trung vốn là điểm mạnh của cô.

Những ngày qua, dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu đã chính thức lên sóng. Sau thất bại của phim chiếu đài Hậu Lãng, Triệu Lộ Tư trở lại với thế mạnh ngôn tình thanh xuân, thế nhưng vẫn không tránh khỏi tranh cãi.

Mới đây, dân tình đã đào lại bài phỏng vấn của Triệu Lộ Tư vào thời điểm đang quay bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Theo đó, cô đã chia sẻ rằng cảm thấy bản thân mình đã không còn trẻ trung nữa. Việc được khoác lên người bộ đồng phục đã giúp cô nàng thực hiện được ước nguyện, nhưng sau này sẽ không nhận những kịch bản phim thanh xuân vườn trường như Vụng Trộm Không Thể Giấu nữa.

Tuy nhiên, gần đây, cũng trong một buổi phỏng vấn, Triệu Lộ Tư lại có định hướng con đường diễn xuất trái ngược với những gì đã nói trước đó. Theo đó, khi được hỏi về việc thoát ra khỏi ‘vùng an toàn’, Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng đáp lại bản thân không thích thoát ra vùng an toàn: "Trước giờ tôi vẫn luôn ở trong vùng an toàn. Tôi rất không thích ra khỏi vùng an toàn của mình vì tôi không thể để bản thân thấy không thoải mái. Nếu không thoải mái thì tôi sẽ muốn chạy trốn. Tôi rất hài lòng với mọi thứ mình đang có nên không muốn phải bước ra khỏi vùng an toàn. Đây là cuộc sống của tôi mà."

Nhiều khán giả cho rằng có lẽ sau khi chuyển hình với nhiều dự án chính kịch thời gian gần đây như Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ), Hậu Lãng, Triệu Lộ Tư đã bị chê bai thảm hại. Theo đó, diễn xuất của ‘thánh nữ xuyên không’ một lần nữa gây tranh cãi khi được nhận xét là bê nguyên xi từ các vai diễn trước đây vào phim mới. Ngoài ra, nữ diễn viên vẫn chưa làm chủ cảm xúc, diễn khá khoa trương khi bày tỏ cảm xúc qua các hành động như nhăn mặt, cau mày khiến khán giả ngao ngán.

Tuy nhiên, khi diễn xuất ở thể loại thanh xuân trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, thuộc về thế mạnh của Triệu Lộ Tư vẫn bị chê. Cô nàng gây tranh cãi về diễn xuất khi cố ‘gồng’ mình cho trẻ lại nhưng tuổi tác và nhan sắc lại không còn phù hợp.

Chính vì thế, khán giả khẳng định rằng vấn đề không phải Triệu Lộ Tư muốn thoát ra vùng an toàn hay không vì ngay cả những vai diễn an toàn cô nàng cũng diễn một cách lố lăng và đầy sạn. Họ khẳng định có thể không cần ra vùng an toàn nhưng phải tìm hiểu kĩ về tính cách nhân vật để không diễn xuất một cách hời hợt.