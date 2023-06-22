Rộ ảnh năm 17 tuổi của Triệu Lộ Tư khi bằng tuổi Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, nụ cười không 'công nghiệp' như hiện tại

Sao quốc tế 22/06/2023 10:03

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại bộ ảnh của Triệu Lộ Tư ở thời điểm tuổi 17, bằng tuổi với nhân vật Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Cô nàng gây ấn tượng với nụ cười tươi tỏa nắng, đầy tự nhiên chứ không 'công nghiệp' như hiện tại.

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu đã lên sóng những tập đầu tiên và giữ nhiệt cao đứng top đầu của Youku trong năm 2023. Tuy nhiên, tạo hình lẫn diễn xuất của dàn cast chính vẫn không được lòng số đông khán giả. Đặc biệt là nữ chính Triệu Lộ Tư.

Rộ ảnh năm 17 tuổi của Triệu Lộ Tư khi bằng tuổi Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, nụ cười không 'công nghiệp' như hiện tại - Ảnh 1

Theo đó, Triệu Lộ Tư được cho là đang cố gồng để đóng vai ‘tiểu quỷ’ Tang Trĩ tinh quái nhưng ngây thơ. Chính vì điều này đã khiến người xem cảm giác khó chịu. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng ngoại hình của cô nàng trông già dặn và không hợp vào vai nữ sinh trung học.

Rộ ảnh năm 17 tuổi của Triệu Lộ Tư khi bằng tuổi Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, nụ cười không 'công nghiệp' như hiện tại - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại bộ ảnh của Triệu Lộ Tư được chụp vào năm 2016. Có thể thấy trong bộ ảnh, Triệu Lộ Tư đang ở thời điểm vừa qua tuổi 17, bằng tuổi với nhân vật Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Nhiều khán giả khen ngợi thời điểm đó, cô nàng gây ấn tượng với ngoại hình, trong sáng, tràn đầy sức sống. Đặc biệt nụ cười tươi tỏa nắng, đầy tự nhiên chứ không công nghiệp như hiện tại.

Rộ ảnh năm 17 tuổi của Triệu Lộ Tư khi bằng tuổi Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, nụ cười không 'công nghiệp' như hiện tại - Ảnh 3Rộ ảnh năm 17 tuổi của Triệu Lộ Tư khi bằng tuổi Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, nụ cười không 'công nghiệp' như hiện tại - Ảnh 4Rộ ảnh năm 17 tuổi của Triệu Lộ Tư khi bằng tuổi Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, nụ cười không 'công nghiệp' như hiện tại - Ảnh 5Rộ ảnh năm 17 tuổi của Triệu Lộ Tư khi bằng tuổi Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, nụ cười không 'công nghiệp' như hiện tại - Ảnh 6

Theo đó, khán giả đã nhiều lần khó chịu khi Triệu Lộ Tư luôn mang nụ cười gượng trong từng sản phẩm cô góp mặt, kể cả phim ảnh hay quảng cáo. Dù ở ngoài đời hay hóa thân thành các nhân vật trong phim, ‘thánh nữ xuyên không’ vẫn không thoát khỏi nụ cười quen thuộc trăm lần như một.

Rộ ảnh năm 17 tuổi của Triệu Lộ Tư khi bằng tuổi Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, nụ cười không 'công nghiệp' như hiện tại - Ảnh 7

Chính vì thế, người hâm mộ đã không đánh giá cao khả năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng vì ‘nụ cười công nghiệp’ trở thành thương hiệu đi cùng nữ diễn viên từ phim này qua phim khác.

 

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Ít ai biết, tác giả nguyên tác Vụng Trộm Không Thể Giấu chỉ mới 20 tuổi. Câu chuyện yêu thầm của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) được lấy cảm hứng từ chính bản thân tác giả.

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