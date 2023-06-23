Theo đó, ở tập mới nhất, cảnh khóc Triệu Lộ Tư nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong kịch bản, nhân vật Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư khi biết tin Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) có bạn gái thì đã đi quãng đường xa đến để xác nhận và bật khóc trong lòng anh trai Tang Diên (Mã Bá Khiên).

Sau loạt dự án không thành công, Triệu Lộ Tư trở lại với Vụng Trộm Không Thể Giấu. Đây là tác phẩm có nội dung về thanh xuân, ngôn tình nên được đánh giá phù hợp với nét diễn của nữ diễn viên. Tuy nhiên, trái với mong đợi, diễn xuất của cô nàng gây nhiều tranh cãi.

Nhiều khán giả phàn nàn về giọng nói có phần chói và giả trân quá lố của Triệu Lộ Tư. Việc nữ diễn viên phải cố tỏ ra mình nhỏ bé, tự ti giống học sinh cấp 3 vấp phải nhiều chê bai tiêu cực vì chênh lệch độ tuổi. Cảnh khóc cũng được đánh giá là không có nhiều cảm xúc như mong đợi.

Ngay từ khi bộ phim lên sóng, diễn xuất lẫn tạo hình của Triệu Lộ Tư gây nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả đánh giá ngoại hình, tuổi tác cô không còn phù hợp với vai Tang Trĩ, mặc dù việc đóng những vai trẻ trung vốn là điểm mạnh của cô.

Theo nguyên tác, giai đoạn đầu của nhân vật Tang Trĩ mới bước sang tuổi 13, là một cô bé học sinh cấp 2. Vậy nên, ở giai đoạn này việc ekip vẫn để Triệu Lộ Tư đóng có phần chênh lệch. Khán giả cho rằng nên thay một diễn viên nhí ở giai đoạn Tang Trĩ còn trẻ để phù hợp hơn.

Hơn nữa, nhiều người bày tỏ quan điểm không ưng ý việc nhà sản xuất để giọng gốc của Triệu Lộ Tư trộn lẫn giọng lồng tiếng của người khác. Điều đó cho thấy sự cẩu thả, thiếu chỉn chu của biên tập.

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.