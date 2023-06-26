Dân tình thi nhau 'săn lùng' từng món đồ để được 'cheap moment' với Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Sao quốc tế 26/06/2023 19:07

Mặc dù bị chỉ trích dữ dội về diễn xuất nhưng Triệu Lộ Tư đã 'cứu cánh' đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu vì những món đồ cô sử dụng trong phim được dân tình thích mê và thi nhau săn lùng để được cheap moment với cô nàng.

Là bộ phim ngôn tình được trông đợi nhất 2023, tuy nhiên, Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đóng chính lại vướng nhiều tranh cãi liên quan đến diễn xuất của các diễn viên.

Điểm gây tranh cãi nhất vẫn đến từ phía của Triệu Lộ Tư. Theo đó, khán giả đánh giá ngoại hình, tuổi tác cô không còn phù hợp với vai Tang Trĩ, mặc dù việc đóng những vai trẻ trung vốn là điểm mạnh của cô. Theo nguyên tác, giai đoạn đầu của nhân vật Tang Trĩ mới bước sang tuổi 13, là một cô bé học sinh cấp 2. Vậy nên, ở giai đoạn này việc ê-kíp vẫn để Triệu Lộ Tư đóng có phần chênh lệch.

Dân tình thi nhau 'săn lùng' từng món đồ để được 'cheap moment' với Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 1

Mặc dù khiến đoàn phim bị chỉ trích dữ dội nhưng Triệu Lộ Tư đã cứu cánh đoàn phim bởi những tình tiết nhỏ trong phim. Theo đó, những vật dụng, trang phục mà cô nàng sử dụng trong phim khiến dân tình thích mê và thi nhau săn lùng để được cheap moment với nữ diễn viên.

Dân tình thi nhau 'săn lùng' từng món đồ để được 'cheap moment' với Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 2

Được biết, mẫu ốp điện thoại ếch xanh được Triệu Lộ Tư sử dụng trong những tập đầu đã bán ra hơn 10.000 chiếc sau khi phim lên sóng. Không chỉ những cửa hàng lớn mà thậm chí cả những shop nhỏ, ít người theo dõi cũng không còn hàng để bán. Con cáo bông nhỏ mà Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) tặng cho Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) cũng có chung tình trạng này.

Dân tình thi nhau 'săn lùng' từng món đồ để được 'cheap moment' với Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 3

Dân tình thi nhau 'săn lùng' từng món đồ để được 'cheap moment' với Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 4

Ngoài ra, cả hình nền điện thoại và avatar Wechat được Triệu Lộ Tư dùng trong phim cũng dành được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng vì quá đáng yêu.

Dân tình thi nhau 'săn lùng' từng món đồ để được 'cheap moment' với Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 5Dân tình thi nhau 'săn lùng' từng món đồ để được 'cheap moment' với Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 6

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tinh cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Dân tình thi nhau 'săn lùng' từng món đồ để được 'cheap moment' với Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 7

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau. Tình cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.

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