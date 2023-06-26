Thêm một lý do khiến netizen 'đẩy thuyền' Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hợp tác trong một dự án phim ảnh

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư là một trong những nam thần, tiểu hoa được khán giả yêu thích hiện nay. Mặc dù chưa có lần nào hợp tác trong các dự án phim ảnh nhưng vẫn được khán giả mong chờ màn xuất hiện cùng nhau.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư trong chương trình Xin Chào Thứ 7 . Nhiều khán giả vô cùng thích thú khi được chiêu đãi ‘bữa tiệc’ nhan sắc ngập màu sắc thanh xuân. Sự tương tác ăn ý của cả 2 dù chỉ trong một chương trình nhưng vẫn khiến khán giả vô cùng phấn khích. Họ khẳng định nếu cả 2 cùng đóng phim chung chắc chắn sẽ có màn tấu hài nhân đôi trên phim trường.

Trước đó, Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ cũng có dịp được hợp tác quay quảng cáo trên một bãi biển ở Tam Á. Điều đáng nói là khoảnh khắc chung khung hình của cả hai tràn ngập cảm giác thanh xuân ngọt ngào với màn chênh lệch chiều cao vô cùng đẹp đôi. Nhiều người còn ‘đẩy thuyền’ không ngừng mong họ có dự án hợp tác cùng nhau mới vừa lòng dân tình.

Trước đó, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn Vương Hạc Đệ nên duyên với Triệu Lộ Tư chuyển thể Hướng Tổ Sư Dâng Lên Cá Ướp Muối. Được biết, đây là một trong "Tứ đại cổ ngôn" trên Tấn Giang. Cốt truyện sẽ xoay quanh về một đệ tử cấp thấp nhỏ bé với một đại sư tổ ma đầu đáng sợ. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng phía khán giả vẫn háo hức mong chờ tin đồn trên ‘chốt đơn’ thành sự thật.