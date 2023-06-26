Thêm một lý do khiến netizen 'đẩy thuyền' Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hợp tác trong một dự án phim ảnh

Sao quốc tế 26/06/2023 10:05

Mới đây, netizen đã có thêm một lý do nữa khẳng định Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư nên hợp tác trong một dự án phim ảnh.

Vương Hạc ĐệTriệu Lộ Tư là một trong những nam thần, tiểu hoa được khán giả yêu thích hiện nay. Mặc dù chưa có lần nào hợp tác trong các dự án phim ảnh nhưng vẫn được khán giả mong chờ màn xuất hiện cùng nhau.

Thêm một lý do khiến netizen 'đẩy thuyền' Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hợp tác trong một dự án phim ảnh - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư trong chương trình Xin Chào Thứ 7. Nhiều khán giả vô cùng thích thú khi được chiêu đãi ‘bữa tiệc’ nhan sắc ngập màu sắc thanh xuân. Sự tương tác ăn ý của cả 2 dù chỉ trong một chương trình nhưng vẫn khiến khán giả vô cùng phấn khích. Họ khẳng định nếu cả 2 cùng đóng phim chung chắc chắn sẽ có màn tấu hài nhân đôi trên phim trường.

Thêm một lý do khiến netizen 'đẩy thuyền' Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hợp tác trong một dự án phim ảnh - Ảnh 2

Thêm một lý do khiến netizen 'đẩy thuyền' Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hợp tác trong một dự án phim ảnh - Ảnh 3

Thêm một lý do khiến netizen 'đẩy thuyền' Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hợp tác trong một dự án phim ảnh - Ảnh 4

Trước đó, Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ cũng có dịp được hợp tác quay quảng cáo trên một bãi biển ở Tam Á. Điều đáng nói là khoảnh khắc chung khung hình của cả hai tràn ngập cảm giác thanh xuân ngọt ngào với màn chênh lệch chiều cao vô cùng đẹp đôi. Nhiều người còn ‘đẩy thuyền’ không ngừng mong họ có dự án hợp tác cùng nhau mới vừa lòng dân tình.

Thêm một lý do khiến netizen 'đẩy thuyền' Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hợp tác trong một dự án phim ảnh - Ảnh 5Thêm một lý do khiến netizen 'đẩy thuyền' Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hợp tác trong một dự án phim ảnh - Ảnh 6Thêm một lý do khiến netizen 'đẩy thuyền' Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hợp tác trong một dự án phim ảnh - Ảnh 7

Trước đó, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn Vương Hạc Đệ nên duyên với Triệu Lộ Tư chuyển thể Hướng Tổ Sư Dâng Lên Cá Ướp Muối. Được biết, đây là một trong "Tứ đại cổ ngôn" trên Tấn Giang. Cốt truyện sẽ xoay quanh về một đệ tử cấp thấp nhỏ bé với một đại sư tổ ma đầu đáng sợ. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng phía khán giả vẫn háo hức mong chờ tin đồn trên ‘chốt đơn’ thành sự thật.

 

Làn da cháy nắng của Vương Hạc Đệ bị netizen nhầm mang tất đen khi ghi hình Keep Running

Làn da cháy nắng của Vương Hạc Đệ bị netizen nhầm mang tất đen khi ghi hình Keep Running

Mới đây, mạng xã hội một phen 'cười xỉu' khi làn da cháy nắng của Vương Hạc Đệ bị netizen nhầm thành mang tất đen khi ghi hình chương trình Keep Running.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Triệu Lộ Tư Xin Chào Thứ 7 sao hoa ngữ cbiz

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