Làn da cháy nắng của Vương Hạc Đệ bị netizen nhầm mang tất đen khi ghi hình Keep Running

Những ngày qua, Vương Hạc Đệ gây chú ý khi tham gia ghi hình cho chương trình Keep Running bản Trung. Anh chàng cùng những ngôi sao làng giải trí như Angelababy, Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa, Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ, Châu Thâm, Trịnh Khải, Lý Thần... đã xuất phát đến Thái Lan và rủ nhau mặc concept đồng phục học sinh của Thái ghi hình ở đất nước chùa Vàng.

Chuyện không có gì đáng nói khi cư dân mạng nhận ra phần mặt và chân của Vương Hạc Đệ sở hữu nước da hoàn toàn trái ngược nhau. Đôi chân với làn da cháy nắng tạo hiệu ứng như anh chàng mang tất đen mới gây ra tình huống dở khóc dở cười. Ngay lập tức từ khóa ‘Vương Hạc Đệ mang tất đen’ đã lên top tìm kiếm và khiến dân tình một phen ‘cười xỉu’.

Nhiều khán giả cho rằng cả năm qua Vương Hạc Đệ không ngại nắng mưa liên tục quay show, lại chủ quan không sử dụng chống nắng đôi chân mới gây ra cớ sự. Khi được fan nhắc nhở nên chú ý, Vương Hạc Đệ còn hài hước trấn an bảo mọi người không cần lo vì hiện tại đang là mùa hè nên chân anh mới đen như vậy, đến mùa đông sẽ lại trắng như bông tuyết.

Sở hữu vẻ ngoài badboy, cool ngầu nhưng ai theo dõi Vương Hạc Đệ một thời gian cũng biết, ẩn đằng sau 'giao diện"' đó chính là một 'hệ điều hành' không thể 'hề chúa' hơn. Dường như chỉ cần anh chàng đi tới đâu là ở đó sẽ có trò vui để xem.

Hiện tại, sau khi chia tay Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ đang chuẩn bị vào đoàn phim Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các khán giả tiếp tục hóng đợi những thông tin mới nhất của anh chàng.