Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu

Sao quốc tế 28/06/2023 12:04

Vừa qua, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã tổ chức buổi họp báo quảng bá sau 1 tuần phim lên sóng chính thức. Tuy nhiên, 'anh trai' của Triệu Lộ Tư lại bất ngờ vắng mặt trong sự kiện này.

Vừa qua, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã tổ chức buổi họp báo quảng bá sau 1 tuần phim lên sóng chính thức. Sự kiện có sự tham gia của các diễn viên phụ và hai diễn viên chính Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư.

Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 1Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 2

Đáng chú ý, nam diễn viên Mã Bá Khiên – người thủ vai Tang Diên – lại vắng mặt trong buổi họp báo. Tuy nhiên, theo tiết lộ qua màn hình video call, anh cho biết lý do không tham dự sự kiện này được vì có lịch ở Trường Sa (Hồ Nam) để chuẩn bị ghi hình cho Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai.

Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 3Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 4Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 5

Bên cạnh đó, nhiều khán giả không khỏi bật cười trước màn nịnh thần của ‘em rể’ Trần Triết Viễn dành cho ‘anh vợ’ Mã Bá Khiên khi anh chàng liên tục khen Mã Bá Khiên đẹp trai. Điều này đã khiến dân tình khẳng định Tang Diên đúng là có được ‘thằng em rể chất lượng’.

Được biết, ban đầu, khi phim chưa phát sóng, trong dàn diễn viên, nhân vật Tang Diên do Mã Bá Khiên thủ vai đã gây nhiều tranh cãi nhất. Theo nguyên tác, Tang Diên sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt đẹp với đôi lông mày rậm với sống mũi cao, khi cười lên có má lúm đồng tiền. Trên người Tang Diên cũng luôn toát ra khí chất kiêu ngạo. Anh dù miệng nói lời lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thâm tình, trái tim vô cùng ấm áp. Tuy nhiên, với Mã Bá Khiên - người đảm nhận vai diễn này bị số đông fan nguyên tác thẳng thừng chê bai tạo hình lẫn vẻ ngoài quá chênh lệch.

Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 6

Nhưng khi phim chính thức ra mắt khán giả, bỏ qua những lời chê vì phần lồng tiếng chưa ổn định, gu ăn mặc có phần già hơn tuổi thì diễn xuất tự nhiên, hài hước của Mã Bá Khiên trong vai Tang Diên lại là điểm sáng.

Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 7

Trong đó, những phân cảnh Tang Diên tranh cãi với em gái Tang Trĩ được nhận xét diễn tốt, hài hước nhưng không lố, thể hiện đúng chất một anh trai trước mặt thì trẻ con, tranh giành với em gái từng chút một, nhưng đằng sau lại luôn âm thầm quan tâm cô. Không ít khán giả hài hước cho biết, họ nhanh chóng “quay xe” chuyển từ ghét sang yêu nhân vật này.

Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh 8

Nhờ vậy, từ khóa tìm kiếm Mã Bá Khiên trên các trang mạng giải trí đã tăng hơn vọt, vượt cả cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn để tạm dẫn đầu trong bảng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn Mã Bá Khiên Vụng trộm không thể giấu sao hoa ngữ

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