Dân tình phát sốt trước loạt khoảnh khắc tình tứ của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã đi được nửa chặng đường và ngày càng chứng minh được sức hút của mình với loạt thành tích khủng. Theo đó, Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được nền tảng phát sóng Youku xác nhận là phim "bạo". Đồng thời, dự án này cũng là bộ phim đầu tiên của mùa hè năm nay vươn đến thành tích này khi đang liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng phim ảnh .

Có thể thấy, trong loạt ảnh, cặp đôi cùng diện trang phục là cây đen đầy bí ẩn, cá tính nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nữ chính Triệu Lộ Tư lần này diện váy cúp ngực với chất liệu xuyên thấu đầy quyến rũ, trưởng thành. Đáng chú ý, cặp đôi có màn tương tác khá ăn ý, trao nhau những ánh mặt và cử chỉ tình tứ. Khán giả khen cặp đôi tạo ra phản ứng hóa học bùng nổ, tự nhiên.

Chính vì thành tích này, nền tảng Youku đã đáp lại sự ủng hộ của khán giả khi tung ra bộ ảnh đầy ngọt ngào của cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Đây cũng được xem là ấn phẩm quảng bá cho chặng đường tiếp theo của Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Thời gian đầu khi dự án vừa công bố dàn cast và tạo hình, phim bị “ném đá” tan nát vì các nhân vật không giống với nguyên tác. Nhiều người cho rằng Trần Triết Viễn và nam phụ không được bảnh bao, còn Triệu Lộ Tư thì quá “dừ” so với dàn mỹ nam trong phim.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, những thành tích của bộ phim đã phủ nhận những lời chê bai trên. Theo đó, nhân vật Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) đứng Top 1 trên bảng xếp hạng nhiệt độ nhân vật phim Hoa ngữ của Vlinkage, trong khi Đoàn Gia Hứa đứng hạng 3.

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.