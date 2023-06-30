Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã đi được nửa chặng đường phát sóng. Mặc dù bị dân tình bị tranh cãi kịch liệt về nội dung lẫn diễn xuất của các diễn viên nhưng phim vẫn liên tục nhận về thành tích khủng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin phía đại diện nền tảng Youku cho biết Netflix đã mua bản quyền Vụng Trộm Không Thể Giấu. Điều này đồng nghĩa với việc bộ phim sẽ có cơ hội phát sóng trên Netflix tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong thời gian sắp tới.

Được biết, gần đây, bộ phim cũng đã chính thức phá mốc 10.000 nhiệt độ chỉ trong 2 ngày đầu phát sóng. Đây cũng là bộ phim hiện đại phá 10.000 nhiệt độ nhanh nhất trên YouKu.

Không thể phủ nhận khả năng ‘hút fame’ của Triệu Lộ Tư với bất kì dự án phim ảnh nào cô tham gia. Mặc dù diễn xuất của dàn cast lẫn tạo hình có nhiều tranh cãi nhưng theo lý giải của các bên truyền thông nhận định, do Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ nguyên tác khá nổi tiếng, kết hợp với nữ chính Triệu Lộ Tư là diễn viên có lưu lượng cao, nên thành tích phim lập kỉ lục không quá bất ngờ.

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.