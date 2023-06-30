Mặc lời chê bai, Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sắp sửa được vươn tầm quốc tế

Sao quốc tế 30/06/2023 12:02

Mặc dù bị dân tình bị tranh cãi kịch liệt về nội dung lẫn diễn xuất của các diễn viên nhưng Vụng Trộm Không Thể Giấu sắp sửa được vươn tầm quốc tế.

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đóng chính đã đi được nửa chặng đường phát sóng. Mặc dù bị dân tình bị tranh cãi kịch liệt về nội dung lẫn diễn xuất của các diễn viên nhưng phim vẫn liên tục nhận về thành tích khủng.

Mặc lời chê bai, Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sắp sửa được vươn tầm quốc tế - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin phía đại diện nền tảng Youku cho biết Netflix đã mua bản quyền Vụng Trộm Không Thể Giấu. Điều này đồng nghĩa với việc bộ phim sẽ có cơ hội phát sóng trên Netflix tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong thời gian sắp tới.

Mặc lời chê bai, Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sắp sửa được vươn tầm quốc tế - Ảnh 2

Được biết, gần đây, bộ phim cũng đã chính thức phá mốc 10.000 nhiệt độ chỉ trong 2 ngày đầu phát sóng. Đây cũng là bộ phim hiện đại phá 10.000 nhiệt độ nhanh nhất trên YouKu. 

Mặc lời chê bai, Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sắp sửa được vươn tầm quốc tế - Ảnh 3

Không thể phủ nhận khả năng ‘hút fame’ của Triệu Lộ Tư với bất kì dự án phim ảnh nào cô tham gia. Mặc dù diễn xuất của dàn cast lẫn tạo hình có nhiều tranh cãi nhưng theo lý giải của các bên truyền thông nhận định, do Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ nguyên tác khá nổi tiếng, kết hợp với nữ chính Triệu Lộ Tư là diễn viên có lưu lượng cao, nên thành tích phim lập kỉ lục không quá bất ngờ.

Mặc lời chê bai, Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sắp sửa được vươn tầm quốc tế - Ảnh 4

Vụng trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.

Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu

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Vừa qua, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã tổ chức buổi họp báo quảng bá sau 1 tuần phim lên sóng chính thức. Tuy nhiên, 'anh trai' của Triệu Lộ Tư lại bất ngờ vắng mặt trong sự kiện này.

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